Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

Amanda Martins
fonte

Paraenses curtem o maior navio de guerra da América Latina, neste sábado (27). A visita ao Atlântico pode ser agendada pela internet. (Wagner Santana / O Liberal)

Fila para entrar e ansiedade para conhecer o maior navio de guerra da América Latina, que abriu as portas para a visitação dos belenenses, na tarde deste sábado (27). Grupos de famílias e de adolescentes conhecem o imponente navio-aeródromo multipropósito (NAM) “Atlântico”, no Porto da Estação das Docas.

'É uma experiência única, principalmente para as crianças', disse a professora Glauce Damiano, uma das primeiras a entrar no navio, acompanhada da filha Gabriela Damiano, do sobrinho Simon Henrique e da irmã Hanna. "A gente soube do navio pelo Jornal Liberal, as crianças estão maravilhadas e acho que isso vai ficar guardado na memória delas para sempre, eu também estou gostando bastante", disse a professora, na tarde deste sábado.

image Professora Glauce Damiano, uma das primeiras a entrar no navio, acompanhada da filha Gabriela, do sobrinho Simon Henrique e da irmã Hanna (Wagner Santana / O Liberal)

 

O navio-aeródromo multipropósito (NAM) “Atlântico” chegou a Belém, na tarde da quinta-feira (25), para participar da "Operação Atlas", ação da Marinha voltada à segurança e preparação logística na região Norte.

Ém Belém, visitação pública ao navio de guerra da Marinha (Fotos: Wagner Santana)

A presença do NAM “Atlântico” também faz parte das ações preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense em novembro.

Navio é equipado com 83 veículos e 4 quatro helicópteros


image Público precisa subir escadas internas da embarcação que tem 208 metros de comprimento, o que equivale a um prédio de 40 andares (Wagner Santana / O Liberal)

Esta é a segunda atracação do navio em Belém, a primeira foi em agosto de 2023, quando ele veio em razão do aparato de segurança e logística da Cúpula da Amazônia, encontro de chefes de Estado de países amazônicos.

O navio tem 208 metros de comprimento, o que equivale a um prédio de 40 andares, com capacidade de transportar 432 tripulantes, e comportar até 1.400 militares, quando em missão.

Serviço:

O navio está aberto à visitação pública neste sábado (27) e domingo ( 28), e também em 3 e 4 de outubro, das 14h às 18h, no cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio. É possível agendar visitas por aplicativo, acesse aqui.  

