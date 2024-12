Belenenses buscam Mosqueiro para celebrar o Réveillon apesar de dificuldades no transporte

Na manhã desta terça-feira (31/12), próximo ao Terminal Rodoviário de Belém, a movimentação nas paradas de ônibus refletia a procura dos belenenses pelo distrito de Mosqueiro para celebrar o Réveillon. Apesar do entusiasmo pela festa, muitos passageiros reclamavam da demora no transporte. O Grupo Liberal conversou com viajantes que aguardavam os ônibus com destino à ilha.

VEJA MAIS



A funcionária doméstica Nazaré Santos, de 62 anos, partia para mais uma celebração tradicional na ilha. "Eu vou todo ano a Mosqueiro. Já é uma tradição porque temos família lá e é mais perto de Belém. Nós vamos para a casa do meu genro e ficaremos na praia da Baía do Sol", relatou. Porém, a experiência foi ofuscada pela espera prolongada.

Parada de ônibus com destino a Mosqueiro próxima ao Terminal Rodoviário de Belém. (Imagem | Thiago Gomes)

"Os ônibus disponíveis estão péssimos. Até o ano passado, saíam a cada 20 minutos. Hoje, estamos aqui há mais de meia hora no sol quente, um absurdo!", criticou. Nazaré viajava acompanhada da neta e do namorado dela, planejando retornar já no dia seguinte devido aos compromissos de trabalho dos familiares.

Primeiras experiências em Mosqueiro

Para Erica Lorrane, cozinheira de 20 anos, a escolha por Mosqueiro no Réveillon foi uma novidade. "Sempre passo o Ano Novo em Cotijuba, mas neste ano decidimos ficar com amigos e alugamos uma casa na praia do Murubira", contou.

Erica e os amigos pretendiam estender a estadia até o dia 2 de janeiro, mas o deslocamento testou a paciência do grupo. "Chegamos à parada às 9h e ainda estamos esperando. Acho que só vamos sair daqui por volta de 13h ou 13h30, dependendo do ônibus", comentou, em tom resignado, enquanto aproveitava uma coxinha para passar o tempo.

Viajantes formam fila e aguardam próximo ônibus com destino a Mosqueiro. (Imagem | Thiago Gomes)

Destino procurado e desafios persistentes

Apesar das dificuldades, Mosqueiro é uma das principais escolhas para os belenenses durante o Ano Novo, atraindo tanto aqueles que buscam reforçar tradições familiares quanto quem deseja um lugar para confraternizar com amigos.

As críticas quanto ao transporte público reforçam um alerta para melhorias que podem impactar positivamente a experiência de quem busca celebrar na ilha, famosa por belas praias e clima acolhedor.