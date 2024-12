Réveillon: Estação das Docas e AP terão festas para saudar a chegada de 2025

A despedida de 2024 e a chegada de 2025 serão comemoradas em Belém em duas festas tradicionais de Réveilon: na Estação das Docas, no Boulevard Castilhos França, no centro de Belém, e na Sede Campestre do clube Assembleia Paraense, na avenida Almirante Barroso, 4614, no bairro do Souza. O Réveillon da Estação das Docas, organizado pelo Governo do Estado, está previsto para começar às 20h, com entrada gratuita. Serão oferecidas nove horas de música e comemoração, com direito à contagem regressiva e show pirotécnico nas águas da Baía do Guajará.

A programação de shows na Estação das Docas terá suas primeiras horas sob o comando do DJ Metralha, em um palco montado no Anfiteatro São Pedro Nolasco. Às 23h, o palco será do rei do carimbó, Pinduca. Caberá a ele fazer a contagem regressiva, paralelamente à queima de fogos instalados em uma balsa ancorada na Baía do Guajará. Nas primeiras horas de 2025, a animação ficará com a Banda Fruta Quente, e o primeiro “grito de carnaval” será puxado pelo Sambloco, seguido pela bateria da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná, até às 5h.

No recuo, entre os armazéns 2 e 3, será montado um telão. O sistema de sonorização permitirá a todos os ocupantes dos 500 metros de orla acompanhar a festa.

Infraestrutura

“Pensando nas mais de 50 mil pessoas que escolhem anualmente a Estação para essa data, neste ano vamos antecipar para às 20h a abertura de todos os portões de acesso, incluindo o próximo ao Ver-o-Peso, para dar maior agilidade. Esperamos todos os paraenses e os turistas para celebrar o Ano-Novo com conforto, segurança e muita alegria”, disse Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas.

Um esquema de segurança e atendimento médico estará em funcionamento na área da Estação. Serão cerca de 300 pessoas trabalhando na organização e segurança da festa de boas-vindas a 2025. O público interessado pode comprar mesas para a festa diretamente nos locais ou acessar as redes sociais do complexo turístico (@estacaodasdocas) para encontrar o contato dos restaurantes do complexo para compras on-line.

A Associação dos Catadores da Coleta Seletiva de Belém vai novamente fazer a coleta e separação do material reciclável: latas de alumínio e garrafas pet. Além da geração de renda para os catadores, a iniciativa reduz a quantidade de resíduos descartáveis e evita a poluição da Baía do Guajará. Lixeiras para a coleta seletiva de resíduos funcionarão na área do Réveillon.

Neste dia 31 de dezembro, a Estação das Docas abrirá às 10h e fechará às 15h, retornando às 20h para o Réveillon. No dia 1º de janeiro de 2025, o complexo estará fechado para manutenção, retornando ao funcionamento normal no dia 2. O Réveillon da Estação das Docas tem o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e patrocínio do Banco do Estado do Pará (Banpará). A realização é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a Organização Social Pará 2000.

O acesso do público à festa será pelo G1 (escadinha - público em geral), G3 (em frente ao armazém 1 - exclusivo para quem comprar mesas), G4 (Ver-o-Peso) - público em geral.

Assembleia Paraense

O tradicional Réveillon AP começará às 19h e contará com uma superestrutura para atendimento dos sócios e sócias de todas as idades. No Deck 360º, o público vai contar com uma atração nacional: a banda Biquíni Cavadão, interpretando sucessos como "Vento Ventania", "Timidez", "Chove Chuva" e "Tédio". A banda completa 40 anos em 2025. Como atrações regionais, a AP receberá a Banda Georocks e o cantor Bino, com hits para colocar todo mundo para dançar. E, para completar, a playlist com muitos embalos dos DJs Tarrika e Fabio Yamada.

Os adolescentes terão seu espaço na Boate Aquarius, para a Balada Teen, com animação musical do DJ Dan Miller. Já as crianças vão se divertir no Espaço Kids, a ser todo montado no Salão de Festas, com muitos brinquedos e outras atrações. Será oferecido um berçário aos pequeninos, inclusive, com serviços de ambulatório, ao lado do Salão de Festas.

A venda de localidades é feita diretamente no AP Eventos Internos. Cada sócio(a) proprietário(a) poderá pagar e emitir até dois convites, na Secretaria AP ou por telefone (91) 3181-9910 / 9911.