Belém terá sol e chuva na semana de 18 a 24 de agosto, aponta Meteorologia

Previsão indica três dias de chuva e alerta para radiação ultravioleta elevada na capital, com temperaturas entre 22°C e 34°C

Dilson Pimentel
fonte

A semana entre os dias 18 e 24 de agosto de 2025 em Belém será marcada pela alternância entre períodos de sol e chuva, com temperaturas variando entre 22°C e 34°C (Foto: Igor Mota/O Liberal)

A semana entre os dias 18 e 24 de agosto de 2025 em Belém será marcada pela alternância entre períodos de sol e chuva, com temperaturas variando entre 22°C e 34°C. A previsão confirma três dias de chuva para o período. De acordo com os dados meteorológicos, os índices de radiação ultravioleta estarão elevados durante toda a semana. Entre segunda e quinta-feira, os valores devem variar entre 10 e 12, considerados de risco para exposição prolongada ao sol.

A orientação é que a população utilize protetor solar, roupas leves e evite a exposição direta nos horários de maior incidência, entre 10h e 16h. Os ventos devem se manter constantes, com velocidade média de 4 metros por segundo, contribuindo para aliviar a sensação de calor, principalmente nos dias ensolarados.

Apesar da presença de pancadas de chuva em três dias da semana, o predomínio será de altas temperaturas, reforçando a necessidade de hidratação e cuidados com a saúde em meio ao calor. A semana em Belém, portanto, será caracterizada por temperaturas elevadas e alternância entre períodos de sol e chuva. Os índices de radiação UV permanecerão altos, especialmente entre segunda e quinta-feira, com valores entre 10 e 12. Os ventos se manterão constantes, com velocidade média de 4 metros por segundo. É recomendado o uso de proteção solar e atenção aos horários de maior incidência de raios solares.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, com base nas informações da Open Weather, ou mais precisamente OpenWeatherMap. Trata-se de um serviço online que fornece dados meteorológicos globais e previsões do tempo através de APIs, que é um conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes softwares se comuniquem e interajam entre si, trocando dados e funcionalidades.

Comportamento característico de Belém

O meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do 2º Distrito de Meteorologia de Belém, comenta que essa previsão não difere do que normalmente ocorre na capital paraense. “Não há uma especificidade para a semana de 18 a 24 de agosto. Esse comportamento de sol e chuva é característico de Belém, onde quase todos os dias há registros de precipitação”, disse.

Segundo José Raimundo, as chuvas na cidade podem ocorrer devido a diferentes fatores, como brisas marítimas ou efeitos convectivos – quando o ar quente e úmido sobe e forma nuvens carregadas. Além da variação entre sol e chuva, o meteorologista alerta para os índices elevados de radiação ultravioleta, comuns na região equatorial. “O sol é muito forte, principalmente entre 10h e 16h. Nesse período, é preciso redobrar os cuidados com a exposição”, orienta.

Previsão do clima em Belém

Segunda-feira, 18 de agosto:

O início da semana será marcado por períodos parcialmente nublados com chuva leve. A temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 33°C, com sensação térmica chegando a 35°C durante o dia. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume previsto de 2,5mm. A umidade relativa do ar ficará em 51%.

Terça-feira, 19 de agosto:

Na terça-feira, o cenário se mantém similar, com céu parcialmente nublado e chuva leve. As temperaturas variarão entre 23°C e 33°C, com sensação térmica máxima de 35°C. Volume de chuva previsto de 2,2mm e umidade do ar em 50%.

Quarta-feira, 20 de agosto:

O dia começará com céu claro, mas haverá aumento de nuvens ao longo do dia. As temperaturas oscilarão entre 23°C e 32°C. A probabilidade de chuva cai para 25%, com umidade do ar em 66%.

Quinta-feira, 21 de agosto:

Quinta-feira terá céu parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 34°C, com sensação térmica de até 35°C. Não há previsão de chuva e a umidade do ar ficará em 44%.

Sexta-feira, 22 de agosto:

Na sexta-feira, retornam as condições de chuva leve com céu parcialmente nublado. As temperaturas variarão entre 23°C e 34°C, com sensação térmica chegando a 36°C. O volume previsto de chuva é de 2mm e a umidade do ar será de 46%.

Sábado, 23 de agosto:

O sábado será de céu parcialmente nublado com períodos de sol. A temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 33°C. Não há previsão de chuva e a umidade do ar ficará em 48%.

Domingo, 24 de agosto:

O domingo terá céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva leve. As temperaturas oscilarão entre 23°C e 33°C, com sensação térmica de até 36°C. A probabilidade de chuva é de 20%, com volume previsto de 0,15mm.

Temperatura para os próximos dias em Belém

Segunda-feira, 18 de agosto: mínima de 23°C e máxima de 33°C

Terça-feira, 19 de agosto: mínima de 23°C e máxima de 33°C

Quarta-feira, 20 de agosto: mínima de 23°C e máxima de 32°C

Quinta-feira, 21 de agosto: mínima de 22°C e máxima de 34°C

Sexta-feira, 22 de agosto: mínima de 23°C e máxima de 34°C

Sábado, 23 de agosto: mínima de 23°C e máxima de 33°C

Domingo, 24 de agosto: mínima de 23°C e máxima de 33°C

 


