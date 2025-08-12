Capa Jornal Amazônia
Sol predomina no feriado e fim de semana em Belém e litoral do Pará, prevê Inmet

"Quem for pegar sol, pode levar bastante bronzeador e tomar muita água de coco”, diz o meteorologista José Raimundo, do Instituto Nacional de Meteorologia

Dilson Pimentel
fonte

Entre sexta-feira (15) e domingo (17), o céu deve variar de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva na região metropolitana de Belém e nas praias de Mosqueiro e Outeiro, diz o Inmet (Foto: Igor Mota/O Liberal)

O feriado da Adesão do Pará à Independência, nesta sexta-feira (15), e o fim de semana no Pará devem ser marcados por tempo firme, sol predominante e calor, segundo previsão do meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do 2º Distrito de Meteorologia de Belém.

Entre sexta-feira (15) e domingo (17), o céu deve variar de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva na região metropolitana de Belém e nas praias de Mosqueiro e Outeiro. O cenário também se repete nas praias do Salgado, como Salinópolis, Marudá e Bragança, e em municípios vizinhos.

As temperaturas serão elevadas. Na região metropolitana, as máximas devem variar entre 32,5°C e 34,5°C, com mínimas entre 22°C e 24°C. Já no litoral, as máximas ficarão entre 31°C e 33°C, e as mínimas entre 23°C e 25°C.

O meteorologista José Raimundo destacou que a chance de chuva é muito baixa: cerca de 90% de probabilidade de tempo seco durante o feriado e o fim de semana. Apenas no domingo existe a possibilidade de pancadas isoladas de curta duração no final da tarde, devido à atividade convectiva. “Quem for pegar sol, pode levar bastante bronzeador e tomar muita água de coco”, aconselhou José Raimundo.

Oeste do Pará

No oeste do Estado, incluindo Santarém e Alter do Chão, o tempo será de céu parcialmente nublado durante o dia, com predomínio de sol e calor. À noite e de madrugada, o céu pode ficar mais nublado, mas sem chuvas previstas para o período noturno. Pancadas isoladas podem ocorrer em alguns pontos. Em Santarém, as temperaturas devem variar entre 33°C e 35°C de máxima e 22°C a 24°C de mínima.

 

Palavras-chave

sol predomina no feriado e fim de semana em belém e litoral do pará, prevê Inmet

calor em belém
Belém
