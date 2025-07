Famílias aproveitam parque aquático gratuito no Parque da Cidade para aliviar o calor em Belém

O Parque da Cidade tem sido uma alternativa de lazer para os paraenses, principalmente para as crianças. A Esplanada das Fontes, espaço em que foi montado um parque aquático, tem chamado a atenção dos brincantes, que aproveitam para aliviar o calor no período de verão amazônico, em que as temperaturas são mais intensas em toda a Região Metropolitana de Belém.

Elizângela Silva, de 49 anos, contou que veio de Marituba para apresentar a nova atração à filha. “É maravilhosa, minha filha está adorando, estamos aproveitando bastante, até eu já me molhei, adorei. A parte do parque aquático é a melhor que tem. Pretendemos voltar mais vezes, já que ela estuda de manhã, então podemos aproveitar pela tarde”, afirmou.

Parque da Cidade Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

A área conta com escorregadores direto para a piscina, um balde que joga água nas crianças, brinquedos como armas de água e chafarizes temáticos. Uma estrutura completa que garante o entretenimento dos menores.

A visitante, Luna Monique Silva, de 8 anos, explicou porque encontrou na explanada um diferencial para a diversão. “Muito legal aqui, eu adorei, o parque aquático é a minha parte favorita, eu até fiz amizades”, relatou. Englobando o esporte no lazer, a mãe da maritubense ressaltou que ela é praticante de ginástica artística. “Como ela faz ginástica lá na UEPA, ela gosta daquelas partes de pular e de fazer barra. Essas barras não tem lá em Marituba para a gente levar ela, então eu já aproveito e trago aqui para ela fazer os esportes que adora”, pontuou.

O espaço foi elogiado por uma administradora, de 37 anos. “Está muito incrível mesmo a atração. Eu gostei muito dessa questão de ter um parque molhado para as crianças porque aqui em Belém faz muito calor. Os meus filhos estão adorando, estão aproveitando muito”, disse Alessandra.

A experiência com novas atrações no Parque da Cidade, além de agradar ao público da região, tem gerado expectativa de como a atração será vista pelos turistas e visitantes que chegarão à cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em setembro. “A estrutura está incrível, pode vir sem medo porque a cidade está preparada para receber vocês. A gente mora aqui em frente ao parque e está sendo um quintal da nossa casa, muito legal mesmo. Com certeza, a gente vem sempre”, acrescentou uma visitante natural do Rio de Janeiro, que mora na capital paraense há quase um ano.

O brincante, Levi Emanuel, de 12 anos, incluiu a Esplanada das Fontes como sua parte favorita do Parque da Cidade. “Gostei muito, achei bem bonita a decoração, gostei também do escorregador, ainda estou de férias e pretendo voltar mais vezes aqui no parque aquático. As pessoas vão gostar muito porque tem várias opções para se divertir, várias”, concluiu. Outra visitante, de 7 anos, contou que saiu do bairro da Pratinha para conhecer a piscina. “Gostei muito daqui dessa atração, muito do escorrega porque ele é super legal e ele vai super rápido. Me diverti muito pela piscina, nadando, pelos brinquedos lá de trás”, expressou.