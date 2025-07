​Árvores são refúgios verdes para quem busca fugir do sol e calor no verão amazônico

Com o sol intenso do verão amazônico, nem sempre sombrinhas e bonés dão conta do recado. Nessas horas, as árvores espalhadas por praças e paradas de ônibus se tornam aliadas e um refúgio fácil para quem busca um respiro de sombra em meio às altas temperaturas nas ruas de Belém. Um dos principais pontos procurados é a Praça da República, recebendo visitantes em busca de sombra e distração de domingo a domingo.

Quem aproveita o número de pessoas procurando sombra na praça é o vendedor Romildo de Oliveira, de 61 anos, que abriga sua barraca de bebidas em um ponto estratégico, debaixo de uma árvore em frente ao Theatro da Paz. Para ele, o ponto é especial para fugir do calor e atrai clientes em busca de sombra e água fresca.

“Tenho essa barraquinha há mais ou menos dois anos. Antes era um pouco mais pro lado, mas a mangueira caiu e eu vim para cá. Às vezes eu falo para as pessoas aqui que, em Belém, se não fossem essas árvores, ia ser muito pior, porq​ue já tá quente, e se não tivesse essas sombras, todas essas mangueiras, ninguém estava suportando o calor”, disse.

Segundo o vendedor, as árvores também ajudam na ventilação do espaço, o que contribui para aliviar a sensação térmica. “Aqui fica ventilado, é um bem, como se diz, na praça, sempre tá ventando, então a sombra e o vento ajudam bem”, completou.

Para o modelo Jessé Silva, de 31 anos, que costuma frequentar a Praça da República em momentos de descanso e lazer, o que mais atrai nos dias quentes é o clima agradável proporcionado pela arborização do espaço.

“Eu gosto muito daqui, mais pela parte da manhã, que é mais tranquila, um clima bem agradável. Tem muitas árvores e a sombra. Belém, por ter esse clima quente, as árvores ajudam muito nessa questão de trazer um alívio para esse calor. Nos finais de semana, sempre tem uma programação bem legal e é uma boa opção para a galera que vai aproveitar o verão e ficar aqui na cidade”, contou.

Não é só nas praças que as árvores se tornam abrigos importantes para a população. Para quem espera o transporte público nas paradas, a sombra oferecida por elas pode ser um verdadeiro alívio em meio ao calor intenso. Muitas vezes, é o único conforto disponível enquanto se aguarda por longos minutos, como é o caso da dona de casa Wanilda Melo, que depende dos ônibus para ir e voltar do município de São Domingos do Capim e sempre busca locais com árvores quando está em Belém.

“Eu tenho um filho autista e ele gosta muito de passear entre as árvores e tudo mais. Quando saio com ele, a gente sempre procura andar por baixo das árvores”, disse.

Cuidados com as árvores

O professor da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Cândido Oliveira, coordena o projeto “Caracterização da arborização urbana no município de Belém, semente do amanhã: Belém Verde”, em parceria com o Museu Emílio Goeldi e a Prefeitura de Belém, que prevê o plantio de 10 mil mudas até a COP 30. Segundo ele, é importante ter cuidados com as árvores no período de verão amazônico.

“Nesse período agora vai começar o período de estiagem, seca e, consequentemente, altas temperaturas, algumas espécies [de árvores] são vulneráveis a essa situação. O ideal é fazer o mapeamento dos locais dessas árvores, onde não tem sistema de irrigação e fazer esse trabalho, jogando água, para que essas árvores não morram”, explicou.

Ainda segundo o professor, é fundamental escolher cuidadosamente as espécies ao ampliar a arborização urbana, levando em conta o ambiente mais adequado para a sobrevivência das árvores. Mesmo com esses cuidados, o ideal é que a cidade se torne cada vez mais arborizada, como forma de amenizar o calor.

“Vários estudos mostram que as cidades mais arborizadas têm sofrido menos com o calor neste período de seca. Isso porque a árvore tem várias funções importantes, entre elas, reter e amenizar a temperatura elevada. As árvores com copas altas são as melhores para isso, pois causam um maior sombreamento, diminuindo o excesso de sol no pavimento, evitando que retenha e libere calor”, finalizou.