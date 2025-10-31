Capa Jornal Amazônia
Belém terá segurança reforçada e mudanças no trânsito durante o Dia de Finados

Interdições e faixas exclusivas para pedestres vão garantir acesso seguro aos cemitérios de Belém neste sábado (2)

O Liberal
fonte

A operação especial será coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e contará com o apoio da Guarda Municipal de Belém (GMB) (Foto: Leonardo Araújo)

Para garantir a tranquilidade da população e fluidez do trânsito no entorno dos cemitérios de Belém, a cidade terá reforço nas ações de segurança e ordenamento no trânsito durante o feriado de Finados, neste domingo (2). A recomendação aos visitantes é evitar estacionar em locais proibidos e dar preferência ao transporte público, que terá circulação reforçada ao longo do dia.

A operação especial será coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e contará com o apoio da Guarda Municipal de Belém (GMB). No bairro do Guamá, a área do Cemitério Santa Izabel, um dos mais movimentados da cidade, terá alterações no trânsito. A avenida José Bonifácio será interditada nos trechos entre a rua Paes de Souza e a rua dos Caripunas, das 7h às 17h. A intenção é facilitar o acesso de pedestres e organizar o fluxo de veículos na região.

Nos demais cemitérios de Belém, as ruas e avenidas que dão acesso às entradas terão uma faixa da via destinada, exclusivamente, à circulação de pedestres, de forma a garantir mais segurança e conforto para quem for prestar homenagens aos familiares e amigos que já se foram.

Agentes de trânsito da Segbel estarão distribuídos em pontos estratégicos para orientar motoristas e garantir o cumprimento das interdições. Já a Guarda Municipal reforçará a segurança dentro e nos arredores dos cemitérios, coibindo situações de desordem e assegurando o bem-estar da população durante as visitas.

