Veja o que irá abrir e fechar durante o feriado de Finados na RMB
Alguns pontos turísticos, como o Mercado de São Brás e o Museu das Amazônias, funcionarão normalmente
O Dia de Finados, ou de Todos os Fiéis Falecidos, é uma data celebrada pela Igreja Católica, como forma de relembrar e rezar pelos que já partiram. Este ano, a data será em um domingo, 2 de novembro. Alguns pontos turísticos, como o Mercado de São Brás e o Museu das Amazônias, funcionarão normalmente. Confira o que abre e fecha na Região Metropolitana de Belém (RMB) durante o feriado:
Mercado de São Brás
A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), estabeleceu horário normal de funcionamento do Mercado de São Brás no domingo, 2 de novembro, feriado de Finados. O setor gastronômico do novo Mercado de São Brás estará em funcionamento, no domingo de Finados, das 10h até 0h.
A nova Feira de São Brás, localizada na área externa do Mercado, também irá abrir normalmente, de 07h às 16h, enquanto a Praça de Alimentação da Feira, abrirá de 07h às 15h.
Espaço São José Liberto (ESJL)
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) informa que o Espaço São José Liberto (ESJL) não abrirá ao público no feriado de Finados, celebrado no próximo domingo, 2 de novembro. As atividades serão retomadas na terça-feira, 4 de novembro.
Museu das Amazônias
O Museu das Amazônias, localizado na avenida Marechal Hermes, no complexo Porto Futuro II, no bairro do Reduto, em Belém, funcionará normalmente neste domingo (2), feriado de Finados, das 10h às 18h, com última entrada às 17h. A visitação é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/produtor/museudasamazonias).
Casa das Onze Janelas
A Secretaria de Estado de Cultura informa que as áreas interna e externa do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas estarão fechadas para visitação no período de 25/10 a 06/11, devido à montagem de nova exposição.
Museus e Memoriais do Estado
Os museus e memoriais estarão abertos das 9h às 17h no dia 2. A Estação Cultural de Icoaraci vai fechar no Dia de Finados.
Os memoriais e museus localizados em outros equipamentos seguem o horário de funcionamento desses espaços:
Museu de Gemas do Pará — segue o horário do Espaço São José Liberto
Memorial Amazônico da Navegação — segue o horário do Mangal das Garças
Memorial do Porto — segue o horário da Estação das Docas
Memorial Verônica Tembé — segue o horário do Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna
Arquivo Público — permanece fechado para obras de manutenção
Theatro da Paz — fechado no domingo (2)
Parque da Residência — funcionará normalmente no domingo, das 9h às 17h
O Parque Porto Futuro abre todos os dias em horário normal, das 6h às 22h (com entrada até 21h30)
O Armazém da Gastronomia funcionará normalmente das 9h às 00h, com entrada até 22h
Shopping centers
Shopping Pátio Belém
Dia: 2/11/ (domingo)
Lojas âncoras e satélites: 13h às 21h
Restaurantes: das 11h30 às 22h
Praça de alimentação: das 12h às 22h
Academia: das 8h às 17h
Cinema: conforme programação
Shopping Castanheira
Dia: 2/11/ (domingo)
Lojas: das 13h às 21h
Praça de alimentação e Parque: 12h às 22h
Supermercado Lider: 08h às 21h
Restaurante, academia e cinema: conforme programação
Boulevard Shopping Belém
Dia: 2/11/ (domingo)
Lojas: 13h às 21h
Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 00h
Cinema: de acordo com a programação
Parque Shopping Belém
Dia: 2/11/ (domingo)
Lojas: 11h às 21h
Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 22h
Cinema: De acordo com a programação
Shopping Bosque Grão-Pará
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Praça de Alimentação: 12h às 22h
Restaurantes: 12h às 23h
Cinema e academia: de acordo com a programação
