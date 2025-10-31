Dia de Finados: confira como será a programação de missas na RMB neste domingo (2)
Serão celebradas missas ao longo dos dias nas capelas dos cemitérios e também nas paróquias da Região Metropolitana de Belém (RMB)
Na tradição católica, o Dia de Finados transcende o momento de luto, sendo visto também como momento de fé e esperança, tendo em vista a crença de vida eterna e da ressurreição dos mortos. Neste domingo (2), serão celebradas missas ao longo dos dias nas capelas dos cemitérios e também nas paróquias de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara.
A data é destinada à lembrança e oração por todos aqueles que já partiram. Neste dia, a Igreja convida os fiéis a dedicarem orações às almas dos falecidos, com especial ênfase nas almas que ainda estão no purgatório — estado temporário onde as almas são purificadas antes da entrada no céu.
Missas nos cemitérios
Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, presidirá às 8h, no Cemitério Santa Izabel – Guamá e às 19h na Catedral Metropolitana. Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese, celebrará às 9h, no Cemitério Max Domini – Marituba.
Já Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, presidirá a Santa Missa às 9h, no Cemitério Recanto da Saudade - Ananindeua e às 12h, na Fazenda da Esperança em Mosqueiro. Nas demais paróquias as missas serão presididas pelos padres, de acordo com a programação de cada local.
Missas nas paróquias
Catedral Metropolitana - Cidade Velha
Missa às 7h, 9h e 19h
Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré - Nazaré
Missa às 6h30 8h 10h 12h 16h 18h e 20h
Santuário Nossa Senhora da Conceição - Pedreira
Missa às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h
Santuário São Judas Tadeu - Condor
Missa às 7h e 19h
Santuário de Santa Rita de Cássia - Ananindeua
Missa às 7h, 9h, 17h30 e 19h30
Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio - Satélite
Missa às 7h, 9h e 19h no Santuário
Missa às 9h na Capela Imaculado Coração de Maria
Paróquia São José - Doca
Missa às 7h ,11h, 17h e 19h.
Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus- Jurunas
Missa às 6h30, 8h30 e 18h30
Paróquia Santa Rosa de Lima - Benevides
Missa às 7h e 19h.
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência
Missa às 7h e 18h
Paróquia Sagrado Coração de Jesus do Distrito Industrial
Missa às 7h e 18h
Paróquia Santa Maria Goretti
Missa às 8h30 e 19h
Paróquia São Jorge – Marambaia
Missa às 7h, 9h e 18h.
Paróquia Santa Cruz
Missa 7h, 09h, 11h e 18h30
Paróquia Nossa Senhora da Conceição - cidade Velha
Missa às 7h, 9h e 18h
Paróquia Jesus Bom Samaritano
Missa às 7h30, 10h30 e 19h30
Paróquia São Marcos Evangelista
Missa às 7h e 18h
Paróquia de São Raimundo Nonato
Missa às 6h30, 8h30 11h e 18h
