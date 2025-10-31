Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Dia de Finados: confira como será a programação de missas na RMB neste domingo (2)

Serão celebradas missas ao longo dos dias nas capelas dos cemitérios e também nas paróquias da Região Metropolitana de Belém (RMB)

O Liberal
fonte

Os cemitérios municipais terão horário especial de atendimento administrativo nos dias 1º e 2 de novembro, devido ao grande fluxo de visitantes durante o feriado de Finados (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Na tradição católica, o Dia de Finados transcende o momento de luto, sendo visto também como momento de fé e esperança, tendo em vista a crença de vida eterna e da ressurreição dos mortos. Neste domingo (2), serão celebradas missas ao longo dos dias nas capelas dos cemitérios e também nas paróquias de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara.

A data é destinada à lembrança e oração por todos aqueles que já partiram. Neste dia, a Igreja convida os fiéis a dedicarem orações às almas dos falecidos, com especial ênfase nas almas que ainda estão no purgatório — estado temporário onde as almas são purificadas antes da entrada no céu.

Missas nos cemitérios

Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, presidirá às 8h, no Cemitério Santa Izabel – Guamá e às 19h na Catedral Metropolitana. Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese, celebrará às 9h, no Cemitério Max Domini – Marituba.

Já Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, presidirá a Santa Missa às 9h, no Cemitério Recanto da Saudade - Ananindeua e às 12h, na Fazenda da Esperança em Mosqueiro. Nas demais paróquias as missas serão presididas pelos padres, de acordo com a programação de cada local.

Missas nas paróquias

Catedral Metropolitana - Cidade Velha

Missa às 7h, 9h e 19h

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré - Nazaré

Missa às 6h30 8h 10h 12h 16h 18h e 20h

Santuário Nossa Senhora da Conceição - Pedreira

Missa às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h

Santuário São Judas Tadeu - Condor

Missa às 7h e 19h

Santuário de Santa Rita de Cássia - Ananindeua

Missa às 7h, 9h, 17h30 e 19h30

Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio - Satélite

Missa às 7h, 9h e 19h no Santuário 

Missa às 9h na Capela Imaculado Coração de Maria

Paróquia São José - Doca

Missa às 7h ,11h, 17h e 19h. 

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus- Jurunas

Missa às 6h30, 8h30 e 18h30

Paróquia Santa Rosa de Lima - Benevides 

Missa às 7h e 19h.

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

Missa às 7h e 18h

Paróquia Sagrado Coração de Jesus do Distrito Industrial

Missa às 7h e 18h

Paróquia Santa Maria Goretti 

Missa às 8h30 e 19h

Paróquia São Jorge – Marambaia

Missa às 7h, 9h e 18h.

Paróquia Santa Cruz 

Missa 7h, 09h, 11h e 18h30 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - cidade Velha 

Missa às 7h, 9h e 18h

Paróquia Jesus Bom Samaritano

Missa às 7h30, 10h30 e 19h30

Paróquia São Marcos Evangelista

Missa às 7h e 18h

Paróquia de São Raimundo Nonato

Missa às  6h30, 8h30 11h e 18h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

