Belém terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta segunda-feira; veja a previsão para a semana

Belém tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta segunda-feira (6), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) A temperatura máxima deve chegar a 33ºC enquanto a mínima deve ser de 27ºC na capital paraense. Além disso, segundo previsão do Inmet, os acumulados de chuva no Pará poderão variar entre próximo e abaixo da média histórica durante o mês de janeiro.

Ainda conforme o Inmet, a semana deve ser marcada por temperaturas e umidade variáveis, com chuvas e trovoadas. Na terça-feira (7), o tempo deve estar nublado com chuvas isoladas e temperatura máxima de 32°C. Já na quarta-feira (8), a previsão é de nuvens e chuvas, com máxima de 28°C. E na quinta-feira (9), Belém deve ter céu encoberto com chuvas isoladas e máxima de 29°C ao longo do dia.

Algumas regiões do Pará também estão em alerta laranja, que indica chuvas intensas e o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Áreas como a região da ilha do Marajó e do nordeste paraense devem ser afetadas. O volume total de chuva pode chegar a 100 mm em 24h, com ventos de até 100 km/h.

Marés

A tábua de marés desta semana tem variação entre médias e altas. Nesta segunda-feira (6), as marés altas atingem 3,1 metros às 4h22 e às 16h52. Já as marés baixas acontecem às 11h35 e às 18h26, ambas com 0,6 metros. Na terça-feira (7), o dia começa com maré baixa de 0,7 metros a 0h04. Marés altas de 3,0 metros são esperadas às 5h22 e às 17h51, enquanto a segunda maré baixa será às 12h32 (0,7 metros).

Na quarta-feira (8), a maré alta de 2,9 metros ocorre às 6h27 e de 3,0 metros às 18h55. As marés baixas estão previstas para 1h08 (0,7 metros) e 13h35 (0,8 metros). Ao longo da semana, na quinta-feira (9) a previsão é de marés altas de 2,9 metros às 7h37 e de 3,0 metros às 20h01. As marés baixas acontecerão às 2h16 (0,7 metros) e 14h41 (0,8 metros). Na sexta-feira (10), as marés altas atingem 2,9 metros às 8h46 e 3,0 metros às 21h05. Marés baixas previstas para 3h25 (0,7 metros) e 15h47 (0,8 metros).

No fim de semana, o sábado (11) deve registrar maré alta de 2,9 metros às 9h49 e de 3,1 metros às 22h04. Marés baixas às 4h30 (0,6 metros) e 16h48 (0,8 metros). E, no domingo (12), o dia começa com uma maré baixa de 0,6 metros às 5h27. As marés altas atingem 3,0 metros às 10h45 e 3,2 metros às 22h57. A última maré baixa será às 17h42 (0,7 metros).

Confira os horários de risco de maré alta nos próximos dias em Belém:

06/01 (segunda-feira)

4h22: 3,1 metros

16h52: 3,1 metros

07/01 (terça-feira)

5h22: 3,0 metros

17h51: 3,0 metros

08/01 (quarta-feira)

6h27: 2,9 metros

18h55: 3,0 metros

09/01 (quinta-feira)

7h37: 2,9 metros

20h01: 3,0 metros

10/01 (sexta-feira)

8h46: 2,9 metros

21h05: 3,0 metros

11/01 (sábado)

9h49: 2,9 metros

22h04: 3,1 metros

12/01 (domingo)

10h45: 3,0 metros

22h57: 3,2 metros

Fonte: tabuademares.com

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Belém:

06/01 (segunda-feira)

Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas rápidas. Máxima de 32°C.

07/01 (terça-feira)

Tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. Máxima de 32°C.

08/01 (quarta-feira)

Nuvens carregadas com chuvas intermitentes e trovoadas. Máxima de 28°C.

09/01 (quinta-feira)

Céu encoberto com chuvas isoladas ao longo do dia. Máxima de 29°C.

Fonte: Inmet