Chuvas intensas no Pará: Conheça os riscos e o que fazer em cada situação

Após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ter emitido nesta quinta-feira (2) alertas meteorológicos para boa parte do Brasil, incluindo o Pará, devido ao risco de chuvas intensas nos próximos dias, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgaram orientações importantes para a população. A previsão aponta acumulados entre 50 e 100 milímetros de precipitação por dia, com possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. O estado está sob avisos meteorológicos de níveis laranja e amarelo.

O que fazer em caso de chuva forte

A Semas e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará reforçam que, em situações de chuvas intensas, a população deve procurar abrigo em local seguro, como casas ou prédios, e recolher animais de estimação.

O que evitar:

sair de casa, se possível;

ficar debaixo de árvores ou em locais descampados;

pisar em poças d’água, especialmente próximas a lixeiros e bueiros, devido ao risco de contaminação;

andar ou trafegar por ruas alagadas para prevenir acidentes com bueiros abertos ou cobertos pela água;

ficar em áreas abertas e próximas de árvores, antenas, caixas d’água e outros objetos altos ou metálicos;

estacionar ou trafegar perto de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes e estruturas que possam cair.

Ações de prevenção

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, medidas preventivas já estão sendo adotadas. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que atuam de forma preventiva no monitoramento hidroclimático do estado do Pará, através de diversas plataformas, entre elas: INMET, CEMADEN, SENSIPAN e ANA. Após a constatação do cenário de alerta hidroclimático, um sinal é emitido às Defesas Civis Municipais que estão dentro das zonas de perigo. Todas as unidades Bombeiro Militar destas regiões também são acionadas como sobreaviso. Os alertas são publicados no site do CBMPA/CEDEC”, explicou a corporação.

A Semas também destacou o trabalho de monitoramento diário realizado pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH), que envia boletins de previsão do tempo ao Corpo de Bombeiros ​e à Defesa Civil Estadual, responsáveis por compilar as informações e repassar para as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. “A Semas atua por meio do NMH, que diariamente analisa as condições atmosféricas e elabora o boletim de previsão do tempo, englobando todas as regiões do estado, e em seguida, envia para as instituições parceiras que trabalham em campo, no sentido de apoio à população, quando necessário”, informou a secretaria.

Equatorial Energia

A Equatorial Pará informou que tem um convênio com a Climatempo e recebe as previsões climáticas para acompanhamento em tempo real das condições climáticas em todo o estado. “Para situações que indicam maior risco de chuvas, há o aumento de efetivo tanto das equipes em campo quanto de controladores”, comunicou a distribuidora de energia.

“A di​stribuidora ressalta que as redes de distribuição passam por constantes melhorias que reduzem o risco de desligamento mesmo em condições climáticas desfavoráveis”, acrescentou.

“Sobre orientações de segurança, a Equatorial sempre reforça que a população evite lugares descampados e embaixo de árvores, por conta da incidência de raios, e que não encoste em fios caídos. Ao se deparar com esse tipo de situação, deve-se acionar imediatamente a empresa por meio dos canais de atendimento como o 0800 091 0196 ou a atendente virtual Clara no WhatsApp pelo (91) 3217-8200”, finalizou.