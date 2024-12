Duas árvores caem e bloqueiam rua no bairro da Marambaia, em Belém

Mais um caso de quedas de árvores em Belém causou transtornos e assustou moradores na capital paraense nesta quinta-feira (12).

Duas árvores caíram e ocasionaram o bloqueio de uma rua no Conjunto Cohab, gleba I, no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo moradores da área, as quedas ocorreram após a forte chuva que atingiu Belém na tarde de quarta-feira (11/12). Até a manhã de quinta-feira (12/12), os vegetais ainda não haviam sido removidos.

As árvores ficam próximas uma da outra, ao redor de uma praça do conjunto. Segundo os moradores, os galhos de uma delas teriam atingido a fiação elétrica energizada, apresentando riscos para quem trafegava pela área. Além disso, os galhos teriam ficado sobre a via, impedindo a passagem de veículos e de moradores.

Os moradores relataram que aguardam uma equipe dos Bombeiros irem ao local realizar a retirada das árvores.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso para os Bombeiros, Semma, Equatorial e aguarda o retorno.