Belém terá o Dia D de vacinação contra a poliomielite neste sábado (8)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realiza no próximo sábado (8) o Dia D de vacinação contra a poliomielite. O evento faz parte de uma mobilização nacional e tem como principal objetivo aumentar a cobertura vacinal na capital, garantindo a proteção das crianças contra a doença.

A abertura oficial do Dia D ocorrerá na Casa de Saúde da Família da Condor, localizada na rua Lauro Malcher, a partir das 9h, com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do secretário municipal de Saúde, Pedro Anaisse, e da coordenadora de Imunização de Belém, Nazaré Athayde.

Durante todo o dia de vacinação contra a poliomielite, Belém estará preparada para atender a população em todos os seus 72 bairros. Ap​roximadamente 175 postos de vacinação serão instalados, garantindo que nenhuma criança fique sem a proteção necessária.

Além disso, em pontos estratégicos como os shoppings Pátio Belém e Grão Pará, a vacinação vai ocorrer das 10h às 17h, proporcionando mais oportunidades para os pais levarem seus filhos para serem vacinados. Na Aldeia Cabana, uma unidade móvel estará disponível das 8h às 14h, facilitando o acesso à vacinação para a comunidade local.

Destacando o compromisso com a acessibilidade, a Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Doutor Camillo Vianna estará levando a dose de proteção para as crianças moradoras das regiões das ilhas de Belém.

Um total de 1.820 profissionais de saúde estará envolvido neste evento, incluindo coordenadores da campanha, apoio logístico, gerentes de unidades, supervisores, vacinadores, registradores e outros segmentos sociais.

“Neste Dia D de vacinação contra a poliomielite, estamos reforçando nossos esforços para garantir que todas as crianças sejam imunizadas. Esta é uma oportunidade essencial para proteger nossos filhos contra uma doença que pode causar paralisia permanente. Contamos com a participação ativa dos pais e responsáveis, levando as crianças aos postos de vacinação. A adesão à campanha é vital para mantermos a poliomielite erradicada no Brasil e assegurarmos um futuro saudável para nossas crianças”, destaca Nazaré Athayde, coordenadora de Imunização da Sesma.

Meta da campanha

A meta da campanha de vacinação contra a pólio em Belém é vacinar 76.344 crianças menores de 5 anos de idade. Até o momento, foram aplicadas 21.930 doses, o que corresponde a uma cobertura de 28,72%. A ideia do Dia D é aumentar esta cobertura.

Público- alvo

Contra a Poliomielite devem ser vacinadas crianças menores de 5 anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias), nas seguintes condições:

- Crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário;

- Crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas, indiscriminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Mais oportunidades para vacinar contra a poliomielite

No domingo, dia 9, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão disponibilizando a vacina contra a poliomielite para as crianças, em dois locais estratégicos: na Praça da República e no Bosque Rodrigues Alves, das 8h às 12h.



Além disso, os shoppings Pátio Belém e Bosque Grão Pará também continuarão a aplicação do imunizante, de 9 a 14 de junho, das 13h às 18h. As Unidades Básicas de Saúde da cidade seguirão oferecendo a vacina até o dia 14 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Poliomelite

A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa aguda causada pelo poliovírus. A doença não tem tratamento específico e pode causar sequelas graves, como paralisia dos membros (em geral, das pernas), insuficiência respiratória e, em alguns casos, levar à morte. A principal ferramenta para evitar a doença é a vacinação.

O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e, cinco anos depois, em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, no ano passado, o país foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC). No estado do Pará, o último caso ocorreu no ano de 1984, no município de Santa Izabel.

Documentação

Para vacinar é importante apresentar a carteirinha de vacinação.

Locais de vacinação

Horário de funcionamento das 8h às 17h.

Distrito Administrativo de Bengui (Daben)

01- USF Mangueirão - Rua São João -1

02- USF Parque Verde- Av. Padre Bruno Sechi, s/n, Parque Verde

03 - CRAS Tapanã - Rua das Rosas, s/n, entre a av. Padre Bruno Sechi e Alameda das Angélicas, Parque Verde

04- USF Panorama XXI - Conj. Panorama XXI, QD 24, casa 11B, Mangueirão

05- Escola João Batista- Rua Cristina Cardoso, s/n, Jardim Bom Jardim.

06- UBS Bengui II- Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes

07- UBS Cabanagem- Rua São Paulo,S/N– Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia

08- UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes, Base Naval

09- Igreja Nossa Senhora das Graças- Pass. Novo Continente, nº20, Pratinha I

10- Associação dos Moradores da Pratinha I- Rod. Arthur Bernardes. Praça Iza Cunha. Pratinha.

11- UBS Satélite- Conj. Satélite, WE 08

12- Comunidade IBIFAM- Av. Augusto Montenegro, em frente ao supermercado Líder

13- UMS Sideral- Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil

14- UBS Tapanã- Rua São Clemente, s/n, Tapanã.

15- Escola Alda Eutrópio de Souza- Alameda Sucupira, nº40, Tapanã.

16- Igreja do Evangelho Quadrangular- Rua Dr. Samir, Alameda São Max, nº65B, Tapanã.

17- Igreja Assembleia de Deus - Pass. Estrela Dalva, n°30, Tapanã

18- USF Pratinha I - Rod Artur Bernardes,112- Pass São José B- Pratinha

19- USF Pratinha II - Rua Fé em Deus, 21- Rua Principal John Engelhard-Pratinha

20- USF Una - Pass. Jarbas Passarinho, 29, Una.

21- Residencial Park Brasil- Estrada do Benjamin, 320, Parque Verde.

22- USF Tapanã I - Conj Cordeiro de Farias,155, Tapanã

23- USF Tapanã II - Rod. Tapanã, 210, Tapanã

24- USF Tapanã III- Rua São Clemente, s/n, Tapanã

25- Associação dos Moradores do Residencial Viver Primavera, Rua principal do residencial, rua do Ranário, final da linha do troncal.

26- “Antigo Açougue Aleixo”- Rua 2 de julho, Q.01, 16, Tapanã

27- Associação dos Moradores do Conjunto Tapajós - Rua Belém, 01, Conj. Tapajós, Tapanã

28- USF Parque Guajará- Alameda Gouveia s/n Parque Guajará

29- Igreja Assembleia de Deus - Rua do L, esquina com a Passagem Sabrina.

30- Escola Ayrton Sena - Rua Mario Andreazza, s/n.

31- USF Cristo Redentor - Estrada do Benjamin, Q.145, casa 85, Cabanagem.



Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent)

32- USF Paraíso Verde- Av. João Paulo II -entre pass. Classe A e Cruzeiro

33- USF Souza- Av Almirante Barroso, dentro da SETRAN.

34- UBS Castanheira- Av. Primeiro de Dezembro, s/n, Castanheira

35- Casa Ronald Mc Donald - Rua Mariano, s/n.

36- UBS Águas Lindas- Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N

37- UBS Curió- Pass.Eng.Alberto Engelhard–Estrada da Ceasa

38- UBS Marambaia- Rod. Augusto Montenegro, Km 01

39- Escola Duque de Caxias- Rua Raul Soares, 95, Marambaia

40- Colégio Irmã Josepha- Rua Santa Odília, 125, Castanheira

41- Escola Cornélio de Barros- Av. Dalva, 743, Marambaia

42- USF Aguas Lindas I- Conj. Verdejantes II, Q.09, casa 53

43- PM Box Conj. Verdejante IV- Praça do Conj. Verdejante IV

44- UBS Tavares Bastos- Av. Rodolfo Chermont nº 170



Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac)

45- UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, 1346, Pedreira

46- USF Barreiro I- Pass. Mirandinha, 367, Sacramenta

47- Capela Santíssimo Redentor- Pass. Stélio Maroja, s/n.

48- USF Barreiro II- Passagem São Sebastião s/nº

49- UBS Paraíso dos Pássaros- Av. dos Tucanos, s/n.

50- UBS Providência- Av. Norte, s/n, Val-de-Cães

51- UBS Sacramenta- Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas

52- Escola Emiliano Sarmento- Av. Dr Freitas, esquina com a Marquês de Herval

53- Escola Santa Luzia- Tv. Perebebuí, 492

54- Escola Josino Viana- Tv. Lomas Valentinas com Pedro Miranda

55- UBS Telégrafo- Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro

56- UBS Vila da Barca- Rua Cel Luiz Bentes –Próximo à Pedro A. Cabral

57- Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rod. Arthur Bernardes, s/n, Telégrafo.

58- Supermercado Formosa- Rua Curuçá, 580, Telégrafo.

59- Igreja Assembleia de Deus - Rod. Arthur Bernardes, 686, Telégrafo.

60- USF Canal da Pirajá- Tv Barão do Triunfo- 1015 Esq.com a Rua Nova –Pedreira

61- USF Canal da Visconde - Tv. do Chaco -1384 Pedreira

62 - USF CDP - Av. dos Tucanos, s/n, ao lado da Cosanpa.

63- Igreja Assembléia de Deus - Pass. Marajoara 1, s/n.

64- USF Galo I - Rua Antônio Baena, s/n, entre Antônio Everdosa e Pedro Miranda.

65- USF Galo II- Travessa Humaitá s/nº, entre Pedro Miranda e Antônio Everdosa, Pedreira

66 - USF Malvinas - Av. Julio Cesar, 36, Sacramenta

67- USF São Joaquim - Tv. Angustura, 155, Sacramenta. Entre Pedro Álvares Cabral e Jardim das Poncianas.

68- USF Sacramenta - Pass Mucajás, 271- Sacramenta



Distrito Administrativo do Guamá (Dagua)

70- USF Terra Firme- Rua São Domingos Esq. da Passagem 02 de junho

71- USF Combu- Furo do Combu - s/n

72- Bar do Boá MA 03- Ilha do Combu, Rio Paciência

73- Rio São Benedito MA 02- Ilha do Combu

74- Rio Guamá MA 05- Ilha do Murutucum

75- USF Radional- Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II Qd F-50- Condor

76- UBS Portal da Amazônia- Rua Osvaldo de Caldas Brito-30 B- Jurunas

77- UBS Condor- Pass. Lauro Malcher, Nº 285

78- UBS Guamá- Rua Barão de Igarapé -Miri, Nº 479

79- UBS Jurunas- Rua Fernando Guilhon, S/N

80- UBS Terra Firme- Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme

81- USF Parque Amazônia I - Rua 27 de Setembro,27 B- Terra Firme

82- USF Parque Amazônia II - Rua Celso Malcher,856 B- Terra Firme

83- USF Condor - Rua Tembés, 158, entre Apinagés e Tupinambás.



Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico)

84- USF Quinta dos Paricás- Estrada do Maracacuera, 2477 - Icoaraci

85- USF Tenoné II- Rua 6ª linha-S/N ao lado da Fund. Paula Francinete

86- USF Eduardo Angelim- Conj. Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril-s/n

87- USF Paracuri I- Pass. Maura -218 Entre a 3ª e 4ª Rua

88- USF Paracuri II- Conjunto Paracuri II, Rua L-1, Qd S nº 120, Bairro Agulha em Icoaraci

89- UBS Icoaraci- Rua Manoel Barata, Nº 840

90- Escola Alfredo Chaves - Rua 02 de dezembro, entre Cristóvão Colombo e São Roque

91- Escola Liceu de Artes e Ofícios- Rua do Tapanã, s/n, Paracuri.

92- UBS Maguari- Conj. Maguari, Alameda 15

93- Escola Maria Gabriela Ramos - Conj. Maguari, alameda 16, 72B

94- Centro Porto Laranjeira- Residência. Porto Laranjeira, Rua Alacid Nunes, Tenoné

95- USF Agulha - Rua 08 de Maio,209, Icoaraci

96- USF Águas Negras - Rua Hélio Amanajás, 95 B, Aguas Negras

97- USF Tenoné I- Conj Ipaupixuna-48-Tenoné

98- Sendas da Esperança- Conj. Bela Manuela, Rua 1, nº43



Distrito Administrativo de Outeiro (Daout)

99- USF Fama- Estrada do Tucunduba – Outeiro

100- USF Fidélis- Rua Pantanal, nº 5, Outeiro

101- UBS Cotijuba- Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba

102- Bar da Rita- Praia do Vai Quem Quer, s/n.

103- Bar do Castanheira - Praia Funda, s/n.

104- UBS Outeiro- Rua Manoel Barata, S/N

105- USF Outeiro - Pass. São Jorge, nº8, São João do Outeiro

106- USF Cotijuba - Av Jarbas Passarinho,24 Cotijuba



Distrito Administrativo de Mosqueiro (Damos)

107- USF Aeroporto- Rua dos Passos, S/N – Mosqueiro

108- USF Carananduba- Av. Cipriano Santos, Pass. Santa Maria, Nº 01

109- Bar do Chocolate - Bl 19, próx. Ao ramal DMER, em frente ao açaí da Manu

110- Escola Abel Martins - Rua Lallor Mota, s/n.

111- USF Furo das Marinhas- Rod. Augusto Meira Filho, Furo das Marinhas, Mosqueiro

112- Comunidade Pneu Azul- Ramal da Comunidade Pneu Azul

113- USF Sucurijuquara- Rodovia Bl 13, s/n, Sucurijuquara.

114- Bar Segura Peão- Estrada do Caruará

115- Curva da Mica/Assentamento Paulo Fonteles- Rodovia Bl 13, s/n, Sucurijuquara.

116- Estrada do Caruara/Assentamento Martires de Abreu - Rodovia Bl 13, s/n, Sucurijuquara.

117- UBS Baía do Sol- Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro

118- UBS Maracajá- Tv. Siqueira Mendes, S/N



Distrito Administrativo de Belém (Dabel)

119- Faculdade FIBRA- Av. Gentil Bitencourt, 1144, Nazaré.

120- UBS Fátima- Rua Domingos Marreiros, Nº 1664.

121- CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, 2558 - Marco.

122- Maternar UEPA CCBS- Anexo ao CSE Marco

123- Bloco A UEPA CCBS- Tv. Perebebuí, ao lado do Bosque

124- Uremia- Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás

125- Unama - Av. Alcindo Cacela, Nº 287 – Umarizal



Outros pontos de vacinação: Shoppings, das 10h às 17h

Shopping Pátio Belém

Shopping Bosque Grão-Pará

IT Center

Cobaju – Rua São Silvestre, 17 – Jurunas

Aldeia Cabana, com unidade de vacinação: das 8h às 14h.