Iluminação Pública: Belém terá modernização de quase 90 mil pontos de luz

Em Belém, 90 mil pontos da rede de iluminação pública passarão por um processo de modernização. O projeto tem previsão para iniciar em agosto deste ano e ser concluído até agosto de 2024. O investimento total para a troca das lâmpadas de vapor metálico por lâmpadas de LED será de R$ 161 milhões. Cerca de 1,5 milhões de pessoas devem ser beneficiadas.

O secretário municipal de urbanismo, Deivison Alves, explica que a mudança será benéfica, principalmente pela economia: “A tendência é que haja uma diminuição de 40% no valor da fatura que o município paga, hoje, para a Equatorial. A gente só vai conseguir ter esses números exatos quando estiver tudo modernizado. Mas o que a prefeitura conseguir economizar, poderá ser reinvestido em melhorias, como a instalação de novas luminárias, ampliando o sistema”.

As novas lâmpadas de LED vão ajudar com mais iluminação, segurança e economia de recursos (Márcio Nagano / O Liberal)

Deivison diz que, hoje, Belém tem 90 mil pontos de iluminação pública com lâmpadas de vapor metálico e apenas uma via totalmente modernizada, a Pedro Álvares Cabral: “O paraense que anda pela Pedro Álvares, que atravessa sete bairros, do entroncamento até a Doca, já vê que a avenida tem uma iluminação diferenciada. É como vai ficar Belém na sua totalidade”.

De acordo com o projeto vencedor do leilão de concessão de parques de iluminação pública, o consórcio Luz de Belém II, o planejamento de execução da obra levou em conta fatores como segurança pública e índice de acidentes de trânsito para determinar a ordem em que a modernização será implementada na cidade.

O secretário municipal de urbanismo explica que novos estudos poderão alterar o cronograma, mas, até o momento, a modernização do sistema de iluminação da cidade começará pelos seguintes bairros: Pedreira, Parque Verde, Terra Firme, Jurunas, Tapanã, Marco e Marambaia. “Depois iremos para vias, como Augusto Montenegro, Almirante Barroso, Arthur Bernardes, Senador Lemos, Pedro Miranda e uma série de outras vias. Usando, como critério, pesquisas da área de segurança pública e estudos de mobilidade de trânsito, considerando situações críticas como índice de segurança e acidentes de trânsito”, explicou Deivison.

Deivison Alves, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo explica como será a mudança e as áreas beneficiadas (Márcio Nagano / O Liberal)

Moradores da Pedreira esperam que o serviço diminua a sensação de insegurança

De acordo com o porteiro Raimundo Monteiro, morador do bairro da Pedreira, em Belém, a iluminação pública na área deixa a desejar, colaborando para a sensação de insegurança de quem precisa sair muito cedo ou chegar à noite em casa: “Aqui na Pedro Miranda, entre a Enéias Pinheiro e a Dr. Freitas, é precária a iluminação, além dos muitos veículos abandonados na via. Isso gera muito assalto, muita insegurança. A gente não consegue ir para a parada do ônibus às cinco e meia da manhã pegar coletivo por causa da iluminação que não tem”.

A dona de casa, Alessandra Cristina, também relata que sente medo ao andar nas ruas com iluminação insuficiente e frequentes postes com mau funcionamento. “É horrível! Tem alguns postes que tem e outros não tem luz. Na rua onde eu moro, a empresa ajeita, mas não demora muito, apaga de novo e eles demoram a ajeitar. Se não fosse tão escuro, a gente se sentiria mais seguro, porque quando estamos andando na rua, a gente não sabe quem é que vem atrás”.

Já o comerciante Daniel Melo afirma que, se não fosse o comércio na área, a sensação de insegurança seria muito maior: “A iluminação pública deixa a desejar. Alguns pontos aqui da Pedro Miranda estão bem escuros. Se não fossem as lojas, com a claridade delas, praticamente a gente estaria mais propício a assaltos. Quando as lojas fecham, fica muito mais escuro”.

O secretário municipal de urbanismo destacou, a respeito da avenida Pedro Miranda, que a via, em especial, receberá um processo de modernização adaptado à sua realidade: “Ela é uma via com muitas árvores e árvores baixas. Então todas essas características serão levadas em conta no momento de modernizar a rede”.