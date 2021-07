De janeiro a junho deste ano, Seurb atendeu 91% das demandas em iluminação pública da cidade

De janeiro a junho deste ano, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), da Prefeitura de Belém, atendeu 91% das demandas em iluminação pública da cidade. Nesse período, foram realizados 14.506 atendimentos, o que significa mais de 80 por dia. E modernizar e ampliar o parque de iluminação pública de Belém é uma das principais metas da Seurb. Por isso, a diretoria de Iluminação Pública (DIP) acompanha de perto, com uma nova metodologia, a atuação da Endicon, empresa que tem contrato pra prestar serviços de manutenção e instalação de iluminação pública na cidade e nos distritos de Belém.

Diretor da DIP/Seurb, Félix Negrão disse que o órgão avança no atendimento e que a meta é otimizar em 100%. Mas a demanda na capital é muito grande por vários motivos, com destaque para o parque elétrico de iluminação pública que, segundo Negrão, será modernizado a médio prazo; o vandalismo e o desvio ou furto de energia elétrica, através do sistema de iluminação pública. Com a nova metodologia, a Seurb acompanha por meio de mapas todos os atendimentos feitos mês a mês e pode fazer um balanço e ao mesmo tempo analisar os problemas mais comuns.

De janeiro a junho desse ano foram recebidas 15.580 solicitações de atendimentos, sendo que 14.506 foram atendidos e resolvidos. Antigas demandas em conjuntos habitacionais estão sendo atendidas. “Agora a rua está bem iluminada. Antes era uma escuridão aqui, a gente não via trabalho. Agora a equipe está direto fazendo manutenções aqui e, graças a Deus, tá melhorando. Eu espero que continue o trabalho pra que o nosso conjunto esteja sempre seguro”, disse Maria Rita Moreira. Há mais de dez anos ela mora no Conjunto Panorama XXI, localizado na avenida Augusto Montenegro.

Seurb realizou manutenção em oito feiras e mercados de Belém

A DIP/Seurb também realizou manutenção em oito feiras e mercados de Belém, como no Complexo de Abastecimento e Feira de Farinha do Guamá, na Feira da Cabanagem, Feira do Barreiro, Feira da 25 de Setembro e no Complexo de São Brás. E melhorou a iluminação por meio de refletores e mudança do tipo de lâmpadas, como na feira do Produtor, no Entroncamento, e o Mercado de Icoaraci. Todo o sistema de iluminação pública na ilha de Cotijuba recebe o trabalho de modernização, sendo transformado para o sistema LED. Morador de Cotijuba, Ítalo John disse que é muito gratificante a nova iluminação em LED, que torna a ilha mais segura, principalmente à noite. "A gente precisa dessas melhorias. A comunidade está grata com o trabalho e constatando que 50% da iluminação pública já foi trocada. Isso nos traz mais segurança, qualidade de vida e garante o nosso direito de ir e vir", disse. Segundo ele, Cotijuba é um lugar lindo e que estava abandonado pelas gestões anteriores.

Dos 900 pontos de iluminação pública que existem na ilha de Cotijuba, segundo a Seurb, 708 já foram substituídos pelo sistema LED, totalizando 78,66% do serviço, que deverá ser concluído até setembro. Quem vai para Cotijuba por Icoaraci percebeu também que o trapiche está com nova iluminação, assim como o Mercado Municipal e a orla da ilha, que receberam refletores para melhorar a iluminação existente.

Em Outeiro, quem gosta de curtir a praia Grande durante a noite pode desfrutar com mais segurança a beleza do lugar. Lá foram realizadas podas das árvores, manutenção e substituição dos refletores para garantir a luminosidade necessária à praia. O mesmo trabalho foi realizado na área conhecida como Pistão, em Outeiro, muito frequentada à noite.

Em Mosqueiro, houve instalação de projetores e novos postes de iluminação pública na orla

Em Mosqueiro, o destaque é para a instalação de projetores e novos postes de iluminação pública ao longo da orla das praias do Murubira e Porto Arthur. Também foi realizada pela Seurb a nova iluminação na quadra de esportes do Furo das Marinhas e a manutenção da iluminação pública na ponte de Mosqueiro.

Diversas obras de iluminação pública estão em andamento pela Seurb. Uma delas é a modernização e ampliação da iluminação no Complexo Ceasa. Também está sendo viabilizada a segunda etapa de implantação de iluminação pública na avenida Tucunduba, no bairro do Guamá; modernização do sistema de iluminação pública e implantação de iluminação nas áreas verdes do Residencial Quinta dos Paricás, em Icoaraci; implantação de iluminação pública no Residencial Jardim Nova Vida e melhoria e modernização para o sistema de iluminação pública em LED na avenida Rodolfo Chermont. “A nossa missão é modernizar e ampliar o parque de iluminação pública de Belém, seus distritos e ilhas. Iluminação pública de qualidade significa bem-estar e mais segurança para a população. Vamos trabalhar muito pra isso”, garantiu o secretário de Urbanismo de Belém, Deivison Alves.