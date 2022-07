Belém tem testes contra covid-19 no Terminal Hidroviário, no Reduto

Das 8h às 14h, desta sexta-feira (15), haverá testes contra a covid-19 no Terminal Hidroviário de Belém, na avenida Marechal Hermes, nº 901, no bairro do Reduto. A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Saúde (Sesma). Com informações da Agência Belém.

A ação objetiva identificar possível infecção pelo coronavírus em viajantes que chegam à capital, vindos de diversos destinos do Estado. A Sesma inicia o serviço nesta sexta-feira e segue com ele também amanhã, sábado (16).

A Sesma informou que também haverá testagens nas demais sextas-feiras e nos sábados deste mês de julho. Ainda segundo a secretaria, a testagem no Terminal Hidroviário é uma das medidas de prevenção e controle da covid-19, na capital. Além de desafogar a demanda nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), busca-se maior segurança para quem chega a Belém. Os testes estão disponíveis para todos, sejam sintomáticos ou não.

Segundo dados da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), cerca de 100 mil pessoas passaram pelo Terminal Hidroviário durante o mês de julho. A Sesma avalia que a testagem no local é oportuna em função do aumento do número de casos da Covid-19, registrado no Baixo Amazonas e Tapajós.