Covid-19: Mais de 286 mil crianças de 3 a 5 anos do Pará poderão se vacinar com a Coronavac

Com a aprovação da vacina anticovid-19 CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos, 286.912 crianças paraenses poderão ser imunizadas contra o coronavírus. O levantamento é da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), mas levando em conta somente crianças na faixa etária de 3 a 4 anos, já que crianças a partir de 5 anos já podiam tomar as doses pediátricas da Pfizer.

"A Sespa informa, ainda, que o Estado tem doses suficientes para atender esse público e que os municípios possuem estoque de imunizantes. No momento, o estado aguarda a definição do calendário do Ministério da Saúde para iniciar o calendário de vacinação", comunicou o órgão estadual. A maioria das prefeituras do Pará aguarda a nota técnica para início da vacinação.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que "...está organizando o esquema de vacinação de crianças de 3 a 5 anos com a vacina Coronovac. Em Belém, a previsão é vacinar mais de 30 mil crianças nessa faixa etária".

A Sesma garante que a capital dispõe de estoque do imunizante, "...mas é necessário coordenar a logística de distribuição às Unidades Básicas de Saúde (UBS), os recursos humanos necessários a essa etapa da campanha e os insumos usados no trabalho. A Secretaria informa ainda que trabalha para iniciar o mais breve possível a vacinação para este público".