Covid-19: URE Reduto disponibilizará testagem aos finais de semana

A partir do próximo sábado (16), Unidade de Referência Especializada (URE) do Reduto começará a realizar testes de covid-19 também aos finais de semana, no horário das 8h às 17h. O anúncio foi feito, na manhã desta quinta-feira (14), pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Diariamente são oferecidos 350 testes.

Com a novidade, as pessoas que estiverem sentindo sintomas leves de covid-19, como febre, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, dor na garganta, coriza e tosse podem procurar a URE Reduto para realizar testagem. O resultado sai em 20 minutos e, em casos positivos, recomenda-se que o paciente busque unidades básicas vinculadas ao SUS ou da iniciativa privada. A URE Reduto não realiza atendimento médico de casos de covid-19, sendo apenas um centro de testagem de casos suspeitos da doença.

O secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, falou sobre o aumento da disponibilidade de testes: “Expandir a realização de testagem para os finais de semana reforça o compromisso assumido com a população de fazer de tudo que há ao nosso alcance para continuar combatendo essa pandemia”, declarou.

O titular da Sespa também reforçou os cuidados que devem ser tomados pela população: “Alertamos a todos que estejam em dia com as doses da vacina, mantenham os cuidados necessários para evitar a contaminação como o uso de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomerações”, afirmou.

Serviço:

O Centro de Testagem para a covid-19 está disponível todos os dias na URE Reduto, localizada na avenida Doca de Souza Franco, esquina com a rua Manoel Barata. Todos os dias das 8h às 17h.