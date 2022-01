Belém tem mais voos cancelados após aumento de casos de covid-19 e surto de gripe

Com o aumento dos casos de covid-19 e com o surto de gripe pelo qual o Brasil está passando, vários voos foram cancelados nos últimos dias, em todos os aeroportos do país. Em Belém não foi diferente, e ainda há voos que estavam previstos para esta terça-feira (11) sendo cancelados. A Infraero informou que vem aplicando os protocolos sanitários preconizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de forma padronizada, em todos os aeroportos sob sua gestão.

Voos da Latam

Dois voos da Latam, que deveriam ocorrer nesta terça-feira (11), no Aeroporto Internacional de Val-de-Cães, foram cancelados. Um deles é o LA4554 (Guarulhos-Belém), e o outro é o LA3549 (Belém-Guarulhos). Em nota, a companhia informou que precisou cancelar 1% dos voos domésticos e internacionais programados durante todo o mês de janeiro, e lamentou a situação, que disse ser "alheia à sua vontade".

"Antes de se dirigir ao aeroporto, é importante que o cliente confira o status do seu voo diretamente em 'latam.com'. Caso o seu voo tenha sido alterado, o cliente deve realizar o login no site da Latam e acessar Minhas Viagens > Administrar suas viagens. Neste campo, pode remarcar a sua viagem sem multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso da passagem sem multa", informou a companhia aérea.

Ainda de acordo com a Latam, passageiros diagnosticados com covid-19 podem remarcar uma vez a data de sua viagem sem multa, mas pagando a diferença tarifária, se houver. O cliente poderá viajar a partir de 14 dias após o diagnóstico da doença ou certificando que não está mais na fase de contágio. Para viagens internacionais, a companhia orienta que os clientes consultem com antecedência, em "Requisitos para Viajar", todas as regras do país de destino da sua viagem.

Voos da Azul

A reportagem questionou a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras sobre o cancelamento de voos, e a resposta foi: "Não estamos abrindo este número, temos apenas o dado de que 90% da operação nacional da empresa funciona normalmente". A companhia informou que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados, mas não disse quais são.

"A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus tripulantes – casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves - e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo. É importante ressaltar que mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente e que os clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac", concluiu a nota.

Voos da Gol

A reportagem tentou fazer contato com a empresa Gol Linhas Aéreas, mas não obteve retorno.

O que diz a Infraero

A Infraero informou, em nota, que o fato causador dos cancelamentos e atrasos de voos é de controle e conhecimento específico de cada empresa. "Vale ressaltar que a Infraero vem aplicando os protocolos sanitários preconizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de forma padronizada, em todos os aeroportos sob sua gestão", disse.

A empresa afirmou, ainda, que está à disposição para colaborar com medidas adicionais julgadas necessárias pelos órgãos sanitários públicos dos estados e municípios, a exemplo de implementação de barreiras sanitárias nas áreas de desembarque sob gestão daqueles órgãos.