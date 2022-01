Lojas de Belém têm quadros reduzidos após afastamento de funcionários com gripe

O contágio da gripe e os novos casos da covid-19 têm afetado os negócios da capital paraense, já que muitas empresas ficaram com um quadro de funcionários bem menor que o normal. A gerente de uma loja de artigos para casa localizada no centro comercial, Lis Maria Felipe, disse que 80% dos colaboradores da empresa se contaminaram com a gripe recentemente e ficaram afastados entre dois e cinco dias, com atestado médico. Segundo ela, não houve nenhum caso de covid-19.

Mesmo com o número alto de pessoas ausentes, não foi contratado nenhum novo funcionário temporário para compensar a perda. Em vez disso, os que permaneceram acabaram tendo que trabalhar dobrado. “Não contratamos substitutos, trabalhamos com os que estavam na casa com a saúde perfeita, foi um fazendo o trabalho do outro. Ficamos com menos funcionários, mas é muito a questão do trabalho em equipe, parceria, o que não veio fez falta e o que veio trabalhou por duas pessoas para darmos conta, até porque dezembro teve um fluxo bem maior. Agora já está mais calmo, estamos esperando as pessoas voltarem de recesso”, comenta.

Outra empresa, da área da saúde, também enfrentou a ausência de colaboradores, mas em menor escala. O empresário Flávio Neto conta que ao menos cinco funcionários foram afastados após serem contaminados com a gripe em dezembro. Por lá, o movimento também foi intenso no mês passado, mas não foram feitas novas contratações para suprir as baixas. “A empresa acabou sendo prejudicada com a falta de colaboradores, mas como o tempo foi curto não foi preciso contratar”, explica Flávio.

No setor de bares e restaurantes, o cenário é pior

Nacionalmente, desde dezembro, empresas dessa área estão tendo que afastar em torno de 20% dos funcionários, toda semana, por suspeita de gripe ou covid-19, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Já a Associação Brasileira de Lojistas Satélites (Ablos) vai levar um pedido aos shoppings para que os horários de abertura sejam reduzidos por algumas semanas. A ideia é que o tempo menor de funcionamento ajude os varejistas a lidar com a falta de funcionários que contraíram covid-19 ou influenza recentemente e que receberam dispensa médica. Já há relatos de lojas que não tinham equipes de funcionários suficientes para atender os clientes.

O representante jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS), Fernando Soares, diz que ainda não há um quadro claro de quantos funcionários já foram afastados de bares e restaurantes paraenses, mas a entidade acredita que o número é superior a 30%. “Isso contando a partir de agora, que está sendo mais severo o contágio, agora que está agravando mais a situação, então acreditamos que esteja nesse patamar”, adianta Fernando.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) sobre o afastamento de funcionários e para saber se a entidade também pediria redução de funcionamento aos shoppings, mas o diretor de relações com os lojistas, Muzaffar Douraid Said, afirmou que tudo isso ainda será decidido nesta terça-feira (11).