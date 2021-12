Pacientes que apresentarem sintomas graves de gripe devem buscar atendimento, orienta especialista

O final de ano em Belém e outros municípios do Estado será marcado pelo surto de gripe registrado nas últimas semanas. A preocupação em relação à doença aumenta com a realização das festas de réveillon, que promovem aglomeração de pessoas na capital e em praias do nordeste paraense. Para se proteger contra o vírus gripal, especialistas alertam para a necessidade de se manter os mesmos cuidados já utilizados para combater a Covid-19.

O infectologista Lourival Marsola afirma que não se deve subestimar a gripe. Por isso, pessoas que apresentarem sintomas gripais devem procurar atendimento médico para tratamento da doença.

“As pessoas que estão apresentando sintomas que podem ser de um quadro gripal como espirros, coriza, mal-estar, dores nas juntas, dor de cabeça, ou mesmo febre, devem procurar uma unidade de saúde ou seu médico de família. A gripe pode assumir um quadro de maior gravidade, principalmente naquelas pessoas acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas do coração ou pulmão, crianças menores de 5 anos e gestantes. Então, é importante procurar uma unidade de saúde para que seja feito o diagnóstico correto e prescrito medicações para aliviar os sintomas. As pessoas nunca devem se medicar por orientação de parentes e vizinhos ou praticar a automedicação”, reforça.

O especialista lembra que as pessoas infectadas pela gripe não devem sair de casa. “Existe um risco grande de contagiar outras pessoas.”

Os quadros clínicos causados pelo vírus da influenza tipo A e da Covid-19 são semelhantes, o que dificulta a identificação das doenças. Contudo, é possível identificar a causa do surto gripal por meio de exame laboratorial, assim como na infecção pelo coronavírus. “Quando você suspeita, e no momento que vivemos, é importante encaminhar o paciente para colher material que é feito por Swab nasal e feita a análise para saber qual o tipo de influenza”, destaca o médico Lourival Marsola.

Crianças

Em caso de crianças, a pediatra Mariane Franco recomenda boa hidratação, roupas frescas e limpeza frequente das narinas, além de resguardar o paciente do contato com outras pessoas. O uso de máscaras em criança acima de 3 anos de idade também é aconselhado.

A especialista reforça ainda que os pais e responsáveis não devem ter medo caso ocorram quadros de febre alta. “O importante nessa gripe é que os pais não tenham receio de tratar a febre. O que está assustando as famílias é a febre muito alta, de 39,5, 40°, uma febre resistente que não baixa com os antitérmicos habituais. Então, nós orientamos que os pais façam uso do medicamento de acordo com o peso da criança e também dar um banho morno, não um banho frio, gelado, com álcool, nada disso se usa mais, é um banho com água morna para não haver choque térmico”, orienta.

Atendimento

Para melhorar o fluxo do atendimento à saúde em Belém, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que as Unidades de Pronto Atendimento (Upas), estão registrando superlotação devido ao atendimento dos casos de síndrome gripal.

Por esse motivo, a população deve buscar atendimento nas oito Unidades Básicas de Saúde que estão funcionando no formato 24h e aptas para atender aos casos de gripe. Só devem procurar as Upas os casos mais graves dda doença.

Veja onde receber atendimento em caso de síndrome gripal durante 24 horas:

1 - Unidade Municipal de Saúde do Jurunas – Rua Fernando Ghilhon, S/N, entre Passagem Jacob e Trav. Monte Alegre;

2 - Unidade Municipal de Saúde do Bengui I - Rua Benfica, esquina com São Pedro, S/N;

3 - Unidade Municipal de Saúde do Tapanã – Rua São Clemente, S/N;

4 - Unidade Municipal de Saúde do Icoaraci – Rua Manoel Barata, Nº 840, entre Itaboraí e São Roque, próximo ao colégio Madre Celeste;

5 - Unidade Municipal de Saúde do Cotijuba – Rua Magalhães Barata, S/N, em frente a igreja São Francisco – Centro da Ilha;

6 - Unidade Municipal de Saúde do Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N, ao lado da Agência Distrital de Outeiro, no começo da Escola Bosque – Bairro: São João do Outeiro;

7- Unidade Municipal de Saúde do Carananduba – Praça do Carananduba, S/N, em frente a praça do Carananduba, entre Av. Beira Mar e rua Santo Antônio – Caranamduba;

8 - Unidade Municipal de Saúde da Baia do Sol – Av. Beira Mar, S/N, próximo ao mercado da Baía do Sol – bairro Baía do Sol.