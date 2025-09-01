belém registra vários pontos com fumaça na manhã desta segunda-feira

Belém amanheceu com vários pontos de fumaça na manhã desta segunda-feira (1º). A fumaça é verificada nos bairros de Batista Campos e parte do Guamá e Terra Firme.

As primeiras informações indicam que a fumaça pode ter origem em um incêndio no antigo lixão do Aurá, em Ananindeua. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.