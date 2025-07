Belém registra pontos de alagamento após temporal nesta quarta (2)

Uma forte chuva foi registrada em Belém no início da noite desta quarta-feira (2), contrariando as expectativas mais comuns para o período do chamado verão amazônico, caracterizado por dias ensolarados, calor intenso e poucas chuvas.

O temporal começou por volta das 18h e já ultrapassa 30 minutos de duração, pegando de surpresa muitos moradores que não esperavam chuva em plena estação mais seca da região.

Apesar disso, a previsão do site ClimaTempo já indicava a possibilidade de instabilidade. Para esta quarta-feira (2), a previsão era de “sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã” e “pancadas de chuva à noite”. As temperaturas previstas eram de até 32 °C de máxima e 24 °C de mínima.

Nas redes sociais, internautas relataram vários pontos de alagamentos como, por exemplo, nas avenidas Duque de Caxias, Almirante Barroso, Júlio César, além da travessa Lomas Valentinas.