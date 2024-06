Belém recebe R$1,6 milhão da Espanha para investimento de estudos para vias fluviais

Na tarde desta quarta-feira (26), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, juntamente com a embaixadora da Espanha no Brasil, Maria del Mar Fernandez-Palacios, participaram do lançamento do projeto “Caminhos fluviais: conectando pelas águas”, coordenado pelo ponto-focal técnico Fernando Pinho, diretor de Transportes da Semob. Durante o lançamento foi anunciado um investimento do governo espanhol, de cerca de R$ 1,6 milhão, na elaboração de estudos para a execução do projeto.

O projeto pretende implementar uma rede de transporte fluvial integrado com interesse de atender nove pontos da cidade, que engloba desde a ilha de Mosqueiro até a Ilha Grande. A primeira fase envolve Mosqueiro, Icoaraci e Ver-o-Peso, sendo disponibilizado o valor de 287 mil euros, que dá aproximadamente R$ 1,6 milhão de reais para investimento de estudos e projetos.

"Ao final, em aproximadamente oito meses será feito o projeto executivo e o da linha fluvial do Ver-o-Peso. Daqui a um mês deve ser lançado o edital de licitação e após iniciará o processo de levantamento e estudos”, destaca o diretor de transporte da Semob.

O projeto visa a melhoria da mobilidade da população de Belém, sobretudo a mobilidade da população das ilhas, com a melhoria do acesso dos residentes aos serviços públicos oferecidos na área continental, ao fomentar o transporte fluvial em uma rede de integração intermodal (barco-ônibus).

O prefeito de de Belém, Edmilson Rodrigues, diz que o projeto faz parte de um sonho antigo. Após uma conversa com a embaixadora, em 2022, ela aprovou dois dos quatro projetos apresentados pela prefeitura.

"Por meio desse projeto vamos avançar com a integração entre os nove pontos de terminais que ligam aos portais terrestres. A maior parte do território de Belém é constituído por ilhas e estabelecer conexão entre as comunidades das ilhas com continentes é garantir acesso aos serviços públicos e permitir que os belenenses se afirmem como amazônidas”, pontua o prefeito.

A embaixadora da Espanha no Brasil, Maria del Mar Fernandez-Palacios, destaca que fica feliz com o lançamento, pois além de estreitar relações com Belém o projeto é significativo pois são apontados para a cidadania e visam a transição ecológica e social. “O projeto está precisamente focado no avanço de cidade sustentável para permitir que a população da cidade tenha uma vida mais digna”, destaca a embaixadora.

O projeto é promovido pela LAIF City Life promovida pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid) com financiamento da União Europeia.