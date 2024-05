‘Capacita COP 30’: entenda a participação do Sistema OCB/PA no projeto

O Pará se prepara para receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025. Diante desse cenário, as cooperativas paraenses estão se preparando para esse momento, por meio do programa “Capacita COP 30”, iniciativa do Governo do Estado, em parceria com alguns órgãos, entre eles, o Sistema OCB/PA.

O “Capacita COP 30” visa capacitar as pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho, que possam atuar, direta ou indiretamente, nas áreas de turismo, hotelaria, produção alimentícia e transporte para atender às demandas da COP 30.

De acordo com Melize Borges, analista de operações Sistema OCB/PA, a preparação das cooperativas já vem acontecendo desde o início deste ano. Os cooperados estão se qualificando com cursos de atendimento ao cliente, além de outros disponibilizados pelo Governo do Estado.

“O plano inicial é capacitar mais de 200 pessoas. O programa representa uma oportunidade de qualificar os cooperados e colaboradores das nossas cooperativas. Isso já era uma iniciativa do Sistema OCB/PA, mas ficou mais forte com o convite do Governo do Estado para que nós fôssemos um dos parceiros, como público demandante desses cursos. Então, estamos sendo uma instituição que está demandando público para fazer os cursos, por exemplo, o de inglês”, destaca a analista de operações.

Melize Borges, analista de operações Sistema OCB/PA, explica que a participação da instituição no "Capacita COP 30" ocorre por meio de demanda de público para as formações (Arquivo pessoal)

É válido ressaltar que o projeto também busca estimular a economia do Pará, implementando estratégias para o fomento dos setores turístico e econômico, com a geração de emprego e renda.

Cursos

A oferta de cursos está distribuída nos seguintes eixos: turismo, hospitalidade e lazer; produção alimentícia; infraestrutura e segurança. Os cursos técnicos serão realizados em quatro polos: Região Metropolitana de Belém, Santarém, Salinópolis e Arquipélago do Marajó. Ao todo, foram ofertadas 12 mil vagas em mais de 67 cursos.

Cada pessoa, com idade a partir de 17 anos, pode se inscrever em qualquer curso do “Capacita COP 30” e, apenas após a conclusão, poderá se inscrever em outras formações. Ao final do curso, os alunos vão receber uma certificação exclusiva ao projeto, com um "Selo COP 30", certificando a comprovação formal do conhecimento adquirido por meio do programa.

O Sistema OCB/Pará apoia as cooperativas institucionalmente e politicamente, promovendo ações e eventos que conectam as cooperativas com as grandes oportunidades de desenvolvimento.

Serviço:

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site capacitacop30.pa.gov.br ou por meio do portal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), no endereço: www.sectet.pa.gov.br.