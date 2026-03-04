Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém recebe o maior hub de carregadores para motos e carros elétricos do Brasil; veja

Instalado no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, empreendimento posiciona a capital paraense como protagonista da mobilidade sustentável na Região Norte

O Liberal
fonte

Carregadores estarão disponíveis para clientes do shopping (FreePik)

Belém passa a ocupar posição de destaque no cenário nacional da mobilidade sustentável com a abertura do maior hub de carregadores elétricos do Brasil, instalado no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará. O projeto marca um avanço estratégico para a infraestrutura de eletromobilidade no país e posiciona a capital paraense como protagonista na transição energética da Região Norte.

Desenvolvido em parceria com a AG Eletrovias, o hub reúne 27 pontos de carregamento, estruturados para atender diferentes perfis de usuários e demandas operacionais. São 12 vagas equipadas com carregadores rápidos de 60 kW, voltadas para recargas ágeis e alta rotatividade; 12 vagas com carregadores de 22 kW, ideais para permanências intermediárias; e 3 vagas com carregadores de 7 kW, com uso gratuito, ampliando o acesso e incentivando a democratização da mobilidade elétrica.

A iniciativa vai além da oferta de infraestrutura. O empreendimento integra tecnologia de ponta, eficiência energética e compromisso ambiental, fortalecendo a redução de emissões de carbono e estimulando a expansão da frota elétrica no Brasil. O hub também representa o ponto de partida para um projeto de interligação elétrica entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, criando um corredor estruturado de carregamento que ampliará a autonomia logística e impulsionará o setor.

“Receber o maior hub de carregadores elétricos do Brasil é um marco para Belém e para o Shopping Bosque Grão-Pará. Estamos investindo em soluções que contribuem diretamente para um futuro mais sustentável, incentivando práticas responsáveis e oferecendo aos nossos clientes uma estrutura alinhada às novas demandas ambientais. Sustentabilidade, para nós, é um compromisso permanente”, destacou a gerente de marketing do Shopping Bosque, Raphaella Rocha.

O lançamento está previsto para ocorrer ainda neste mês, com uso totalmente gratuito para todos os clientes, ampliando o acesso à mobilidade elétrica e incentivando a adesão a práticas mais sustentáveis.

Belém
.
