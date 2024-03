Belém recebe campanha de arrecadação de lixo eletrônico em shopping nesta sexta

Uma campanha de arrecadação de lixo eletrônico será realizada nesta sexta-feira (8), em um shopping center de Belém, localizado no bairro da Batista Campos. A ação iniciará às 10h da manhã e seguirá até 22h com um ponto itinerante de arrecadação no local. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) em parceria com o Instituto Descarte Correto.

Serão aceitos diversos tipos de equipamentos eletrônicos, como celulares, tablets, computadores, impressoras, baterias, pilhas, entre outros, que serão reciclados ou descartados de maneira adequada. O objetivo da campanha, segundo a Semma, é promover a conscientização ambiental e a destinação correta desses resíduos.

A ação também busca incentivar a população a descartar os aparelhos eletrônicos de forma responsável, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a redução da poluição. Além da coleta de lixo eletrônico nos pontos itinerantes, a campanha mantém dois pontos fixos de arrecadação, sendo um na praça do Horto Municipal, na rua dos Mundurucus, e outro no galpão do Instituto Descarte Correto, na avenida João Paulo II.

Programação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) expandiu a campanha de arrecadação de lixo eletrônico. Neste mês de março, os pontos itinerantes serão montados em shoppings da cidade. O Parque Shopping foi o primeiro a receber o ponto itinerante na última sexta-feira (1º).

Serviço

Arrecação de lixo eletrônico

Data: 08/03 (sexta-feira)

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Pátio Belém, na travessa Padre Eutíquio, 1078, bairro Batista Campos