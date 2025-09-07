Belém recebe 31ª edição do Grito dos Excluídos com marchas e Plebiscito Popular

Belém sediou neste domingo (7) a 31ª edição do Grito dos Excluídos, iniciativa nacional que reúne movimentos sociais e religiosos em diversas cidades do Brasil no Dia da Independência. A concentração começou às 8h, na escadinha do cais do porto, em frente à Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, e a marcha seguiu às 9h, encerrando-se na Praça Dom Pedro II, na Avenida Portugal, no bairro da Cidade Velha. O evento deste ano trouxe como lema “Cuidar da Casa Comum e da Democracia é luta de todo dia”.

Com cartazes, faixas e carro de som, os manifestantes percorreram as ruas do centro da cidade, buscando chamar atenção para um modelo de desenvolvimento que, segundo os participantes, prioriza o lucro em detrimento da vida e da preservação da Terra, ao mesmo tempo, em que deixa a democracia em situação vulnerável.

A votação do Plebiscito Popular 2025, que termina no fim de setembro, também fez parte da pauta da mobilização. Urnas foram espalhadas pelo trajeto da marcha para consultar a população sobre questões como a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, o fim da escala 6x1, a taxação dos super-ricos e a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

A vereadora de Belém, Vivi Reis (PSOL), ressaltou a importância do ato no contexto atual. “O ‘Grito dos Excluídos’ é um ato histórico que todos os anos são realizados, e esse ano está faltando a vida e a democracia. É importante que a gente siga a defesa da democracia, porque nós estamos sofrendo diversos ataques, assim como a vida, que vem sendo ameaçada”, afirmou.

Ela destacou ainda que o evento também reforça a necessidade de julgamento de políticos que, segundo ela, atentam contra a democracia.

A militante do Movimento Sem Terra (MST), Beatriz Luz, de 31 anos, disse que a marcha representa a memória histórica de mobilização popular contra desigualdades e falsas independências.

“Hoje nós estamos em marcha no ‘Grito dos Excluídos e Excluída’s. Esse grito é uma memória histórica de mobilização do povo organizado contra a falsa independência do Brasil. Aqui estamos presentes e levantamos bandeiras de luta que significam o que hoje o povo brasileiro está se mobilizando no Plebiscito Popular”, afirmou.

Beatriz acrescentou que a luta envolve a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1 e a taxação dos super-ricos.

O Grito dos Excluídos surgiu a partir da 2ª Semana Social Brasileira, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) entre 1993 e 1994, com o objetivo de articular movimentos populares em defesa de direitos e denunciar desigualdades históricas geradas pelo sistema capitalista. O evento conta com uma rede de articuladores em todo o país que propõe a construção de um novo projeto de sociedade, baseado no cuidado, preservação e valorização da vida.