O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém recebe 31ª edição do Grito dos Excluídos com marchas e Plebiscito Popular

Manifestantes percorrem o centro da cidade levantando pautas como redução da jornada de trabalho, taxação dos super-ricos e preservação da democracia

O Liberal
fonte

Evento, que teve concentração no cais do porto e encerramento na Praça Dom Pedro II, traz como lema “Cuidar da Casa Comum e da Democracia é luta de todo dia” (Ivan Duarte / O Liberal)

Belém sediou neste domingo (7) a 31ª edição do Grito dos Excluídos, iniciativa nacional que reúne movimentos sociais e religiosos em diversas cidades do Brasil no Dia da Independência. A concentração começou às 8h, na escadinha do cais do porto, em frente à Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, e a marcha seguiu às 9h, encerrando-se na Praça Dom Pedro II, na Avenida Portugal, no bairro da Cidade Velha. O evento deste ano trouxe como lema “Cuidar da Casa Comum e da Democracia é luta de todo dia”.

Com cartazes, faixas e carro de som, os manifestantes percorreram as ruas do centro da cidade, buscando chamar atenção para um modelo de desenvolvimento que, segundo os participantes, prioriza o lucro em detrimento da vida e da preservação da Terra, ao mesmo tempo, em que deixa a democracia em situação vulnerável. 

Belém recebe 31ª edição do Grito dos Excluídos com marchas e Plebiscito Popular

A votação do Plebiscito Popular 2025, que termina no fim de setembro, também fez parte da pauta da mobilização. Urnas foram espalhadas pelo trajeto da marcha para consultar a população sobre questões como a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, o fim da escala 6x1, a taxação dos super-ricos e a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

A vereadora de Belém Vivi Reis (PSOL),  ressaltou a importância do ato no contexto atual. “O ‘Grito dos Excluídos’ é um ato histórico que todos os anos são realizados, e esse ano está faltando a vida e a democracia. É importante que a gente siga a defesa da democracia, porque nós estamos sofrendo diversos ataques, assim como a vida, que vem sendo ameaçada”, afirmou. 
Ela destacou ainda que o evento também reforça a necessidade de julgamento de políticos que, segundo ela, atentam contra a democracia.

image Militante do Movimento Sem Terra (MST), Beatriz Luz (Ivan Duarte / O Liberal)

A militante do Movimento Sem Terra (MST), Beatriz Luz, de 31 anos, disse que a marcha representa a memória histórica de mobilização popular contra desigualdades e falsas independências. 

“Hoje nós estamos em marcha no ‘Grito dos Excluídos e Excluída’s. Esse grito é uma memória histórica de mobilização do povo organizado contra a falsa independência do Brasil. Aqui estamos presentes e levantamos bandeiras de luta que significam o que hoje o povo brasileiro está se mobilizando no Plebiscito Popular”, afirmou. 

Beatriz acrescentou que a luta envolve a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1 e a taxação dos super-ricos.

O Grito dos Excluídos surgiu a partir da 2ª Semana Social Brasileira, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) entre 1993 e 1994, com o objetivo de articular movimentos populares em defesa de direitos e denunciar desigualdades históricas geradas pelo sistema capitalista. O evento conta com uma rede de articuladores em todo o país que propõe a construção de um novo projeto de sociedade, baseado no cuidado, preservação e valorização da vida.

.
