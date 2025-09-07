Lula quebra protocolo e desce da tribuna para interagir com o público no desfile de 7 de Setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quebrou o protocolo oficial neste domingo (7/9), durante o desfile cívico-militar do Dia da Independência, em Brasília. Após acompanhar parte do evento da tribuna de honra, Lula desceu à Esplanada dos Ministérios e foi ao encontro do público, cumprimentando apoiadores e participantes do evento.

A ação não é proibida, mas não faz parte do protocolo tradicional das Forças Armadas, que orienta o presidente a permanecer na tribuna durante todo o desfile, recebendo continências e observando as apresentações militares e civis. Ainda assim, não é a primeira vez que um chefe do Executivo age dessa forma: o ex-presidente Jair Bolsonaro também desceu da tribuna para interagir com o público durante os desfiles de 7 de setembro de seu mandato.

O desfile deste ano destacou três eixos temáticos definidos pelo governo federal: "Brasil dos Brasileiros", "COP30" (a ser realizada em Belém, em 2025) e o "Brasil do Futuro".

Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da cerimônia, além de veículos blindados, tropas especiais e a tradicional Esquadrilha da Fumaça. Lula esteve acompanhado da primeira-dama, ministros de Estado, autoridades do STF e chefes militares.

Neste ano, a segurança foi intensificada em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), relacionado à tentativa de golpe em 2022.

O governo federal demonstrou preocupação com a possível presença de grupos extremistas e manifestações políticas. Esquemas de policiamento e monitoramento foram reforçados para evitar atos de vandalismo ou confrontos, especialmente entre manifestantes da esquerda e da direita, que realizaram atos paralelos nos arredores da Esplanada.