Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Lula quebra protocolo e desce da tribuna para interagir com o público no desfile de 7 de Setembro

Presidente caminhou pela Esplanada dos Ministérios e saudou apoiadores; atitude é incomum e contraria o protocolo militar tradicional

Hannah Franco
fonte

Presidente Lula quebra protocolo e caminha pela Esplanada no Dia da Independência. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quebrou o protocolo oficial neste domingo (7/9), durante o desfile cívico-militar do Dia da Independência, em Brasília. Após acompanhar parte do evento da tribuna de honra, Lula desceu à Esplanada dos Ministérios e foi ao encontro do público, cumprimentando apoiadores e participantes do evento.

A ação não é proibida, mas não faz parte do protocolo tradicional das Forças Armadas, que orienta o presidente a permanecer na tribuna durante todo o desfile, recebendo continências e observando as apresentações militares e civis. Ainda assim, não é a primeira vez que um chefe do Executivo age dessa forma: o ex-presidente Jair Bolsonaro também desceu da tribuna para interagir com o público durante os desfiles de 7 de setembro de seu mandato.

VEJA MAIS

image 7 de setembro: desfile cívico-militar reúne centenas de pessoas na Presidente Vargas, em Belém
Programação reuniu autoridades, militares e população em homenagem à Independência do Brasil

 

image Vídeo: Curupira e Zé Gotinha marcam presença no desfile de 7 de Setembro, em Brasília
Os mascotes aparecem em carros abertos, atraindo famílias e turistas durante cerimônia cívica

O desfile deste ano destacou três eixos temáticos definidos pelo governo federal: "Brasil dos Brasileiros", "COP30" (a ser realizada em Belém, em 2025) e o "Brasil do Futuro".

Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da cerimônia, além de veículos blindados, tropas especiais e a tradicional Esquadrilha da Fumaça. Lula esteve acompanhado da primeira-dama, ministros de Estado, autoridades do STF e chefes militares.

Neste ano, a segurança foi intensificada em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), relacionado à tentativa de golpe em 2022.

O governo federal demonstrou preocupação com a possível presença de grupos extremistas e manifestações políticas. Esquemas de policiamento e monitoramento foram reforçados para evitar atos de vandalismo ou confrontos, especialmente entre manifestantes da esquerda e da direita, que realizaram atos paralelos nos arredores da Esplanada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

7 de setembro

desfile cívico-militar

presidente lula
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Bolívia sofre com logística de treinos, mas aspira vitória sobre o Brasil: 'Temos a altitude'

07.09.25 10h07

CONQUISTA

Seleção feminina vence o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de vôlei

A ponteira Gabi foi o destaque da partida com 35 pontos.

07.09.25 8h43

vai disputar o bronze

Brasil leva virada da 'invencível' Itália e adia sonho do título inédito no Mundial de vôlei

Seleção acabou superada pelas italianas, que venceram por 3 a 2 em Bangcoc

06.09.25 12h37

Jason Momoa viverá personagem do Brasil em novo 'Street Fighter'

05.09.25 15h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

DIA DA INDEPENDÊNCIA

Desfile de 7 de Setembro em Brasília tem esquema de segurança reforçado; veja detalhes

Esplanada dos Ministérios recebe o tradicional evento com revista em público, bloqueios e uso de drones e câmeras

07.09.25 9h19

TRAGÉDIA

Mulher morre engasgada com pão; caso é investigado pela Polícia Civil

Josiane Ferreira, de 44 anos, tinha deficiência intelectual severa e não resistiu mesmo após socorro da família

07.09.25 10h02

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

BRASIL

Vídeo: Curupira e Zé Gotinha marcam presença no desfile de 7 de Setembro, em Brasília

Os mascotes aparecem em carros abertos, atraindo famílias e turistas durante cerimônia cívica

07.09.25 11h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda