Belém recebe vacinação antirrábica para cães e gatos em 26 bairros neste sábado (29/06)

A terceira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2024 será realizada em Belém, neste sábado (29). Serão contemplados os bairros que fazem parte dos distritos Administrativos de Icoaraci (Daico), do Bengui (Daben) e do Entrocamento (Daent) com abertura dos postos às 8h e encerramento da vacinação às 16h. A iniciativa é da Prefeitura de Belém.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio do Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS) e Centro de Controle de Zoonoses (CZZ), é a responsável pela distribuição da vacina, que poderá ser encontrada em 62 postos de vacinação localizados nos 26 bairros das regiões distritais.

O imunizante para os pets é disponibilizado gratuitamente e visa o controle da raiva no país, protegendo não apenas os animais, mas também os humanos. Para isso, é preciso que:

o animal esteja sadio,

tenha a partir de três meses de vida,

as fêmeas não estejam prenhes.

Para receber a vacina, a Sesma orienta os tutores levar seus felinos acomodados em caixas de transporte e os caninos fazendo uso coleiras e focinheiras.

Caso o tutor prefira vacinar o seu pet em casa, deve se dirigir ao posto de vacinação levando isopor de três litros, com bastante gelo no recipiente para receber o imunizante.

A raiva é uma doença letal transmitida pelo vírus presente na saliva de animais infectados. A vacinação de cães e gatos é fundamental para evitar a propagação do vírus entre animais e, consequentemente, impedir a transmissão para as pessoas.

Postos de Vacinação:

Distrito Administrativo de Icoaraci – Daico

Bairro: Tenoné

- ESF Tenoné 1- Conj.Ipaupixuna, 1º Rua, Qd-D Nº 11, entre Pass. Três Marias e Pass. Quinta Linha;

- ESF Tenoné 2 - Pass. Sexta Linha /Sn Entre Trav. We 5 E Trav. We 6; e

- EMEF Prof. Paulo Freire - Rua Alacid Nunes, Com TV 5, S/N.

Bairro: Campina

- Agrozazá (Petshop)- 1º Rua da Campina, próximo da Trav. Moura Carvalho; e

- EEEFM Izabel Do Santos Dias - Rua 8 de Maio, N°252.

Bairro: Parque Guajará

- Centro de Controle de Zoonoses - Av. Augusto Montenegro, Km 11 , S/N;

- ESF Eduardo Angelin - Conj. Eduardo Angelin, Av. 17 de Abril, S/N;

- Bar do Bigode - Comunidade Parque Amazônia – Passagem São Jorge - Al.5, entre rua Severa Romana e passagem Afonso Pena; e

- ESF Parque Guajará - Av.Augusto Montenegro, rua Gouveia Silva S/Nº.

Bairro: Agulha

- EMEF Professora Madalena Raad - Pass. São José de Ribamar S/N, entre R. Pedro Alvares Cabral e José Soares Montenegro.

Bairro Ponta Grossa

Praça Matriz - Av. Paes de Carvalho, S/N; e

- Liceu De Artes E Oficio - Travessa das Andradas, Nº 886, entre ruas Santa Isabel E Cel. Juvêncio Sarmento.

Bairro: Cruzeiro

- Lyons Club de Icoaraci - Passagem Santa Rosa, Nº 342, entre Trav. Santa Rosa e Trav. do Cruzeiro.

Bairro: Paracuri

- ESF Paracuri 1 - Passagem Maura, Nº 218, entre 3ª E 4 ª Rua;

- ESF Paracuri 2 - Conjunto Paracuri II, TV 5, Nº18, - próximo ao fim da Linha do Paracuri II;

Bairro: Águas Negras

- ESF Águas Negras - Av. Hélio Amanajás, Nº 33, entre as passagens Amanajás e Quarta Linha.

Bairro: Maracacuera

- Supermercado Armazén- Rodovia Augusto Montenegro, S/N

Bairro: Coqueiro (Conjunto Maguari)

- UBS Maguari - Conj. Maguari, AL.15, S/N, passando o centro comercial; e

- EMEF Maria Gabriela Ramos de Oliveira - Alameda 26, N°72b, Conj. Maguari.

Bairro: Antônio Lemos

- ESF Quinta dos Paricás – Estrada Velha da Maracacuera, S/N, residencial Quinta dos Paricás, rua 12.

Distrito Administrativo do Bengui – Daben

Bairro: TAPANÃ

- UBS Tapanã - Rua São Clemente, 3300;

- EEEF Dra. Maria Ester Moura de Oliveira - Passagem Uberaba, N°579;

- ESF Tapanã II - Rodovia do Tapanã, Nº 210, próximo ao Supermercado Betel;

- Hospital Veterinário Dr. Vahia - Rod. Do Tapanã, Nº281; e

- Associação Comunitária do Residencial Tapajós - Rua Búzios, Nº280, ao lado da Caixa D'agua.

Bairro: Coqueiro

- Colégio Cristo Redentor - Rua Dos Comerciários, Nº108;

- UBS Satélite – Conj. Satélite We-08, S/N; e

- Sede dos Veteranos- Praça central do conjunto Pedro Teixeira - Rua 2.

Bairro: Sideral

- EEEF Pedro Marques - Rua Sideral, Nº101;

- Pet Shop Sideral 1 - AV. São Pedro, N°59, Conj. Ariri; e

- Pet Shop Sideral 2 - Av. São Pedro, N°63, Conj. Xingu.

Bairro: Parque Verde

- ESF Parque Verde - Av. Padre Bruno Sechi, antiga rua Yamada, S/N; e

- EMEIF Florestam Fernandes - Pass. SRG. Getúlio, N°91.

Bairro: Bengui

- UBS Bengui II - Passagem Maciel, S/N;

- Supermercado Mateus - Estrada do Bengui, S/N; e

- Escola Waldomiro Rodrigues Oliveira - Rua São Bento, Nº 02.

Bairro: Cabanagem

- Centro Comunitário da Cabanagem - Rua São Paulo S/N, ao lado da UBS Cabanagem;

- Escola Municipal João Carlos Batista - Trav. Cristina Cardoso, S/N; e

- Clínica Pet Panorama - Rua Principal do Conjunto Panorama XXI.

Bairro: Pratinha

- UBS Pratinha- Rod. Arthur Bernardes, S/N;

- ESF Pratinha I - Rod. Arthur Bernardes, rua Nova 198 A, em frente ao Hotel Estrelinha; e

- ESF Pratinha II - Rodovia Arthur Bernardes, rua Liberal, Quadra 07, Nº 22.

Bairro: Mangueirão

- ESF Carmelândia - Rod. Augusto Montenegro, rua Tancredo Neves, Quadra 07, Nº 04; e

- ESF Mangueirão - Rod. dos Trabalhadores, passagem São João Nº 03.

Bairro: UNA

- ESF Una- Travessa Jarbas Passarinho, Nº 29, entre rua do Una e rodovia Transcoqueiro.

Distrito Administrativo do Entroncamento – Daent

Bairro: Marambaia

- UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro, S/N;

- Praça Tancredo Neves - Passagem Dalva, Nº710;

- PET Shop Mania Cão - Rua Primavera, N°7, Conj Médici 1;

- ESF Água Cristal - Rua da Mata, passagem União, Nº 21; e

- Supermercado Mateus - Av. Tavares Bastos, Nº1234.

Bairro: Curió-Utinga

-UBS Curió - Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, S/N; e

- ESF Maria Do Brazão (Paraiso Verde) - Av. João Paulo II, S/N, Próx. ao Parque Do Utinga.

Bairro: Águas Lindas

- UBS Águas Lindas - Conjunto Verdejante I, Quadra II, S/N, em frente a comunidade São José, próximo da Caixa D´Água;

- Salão de eventos Osvaldo Costa - Rua Osvaldão, entre 7 de Novembro e Revolução dos Cravos, S/N;

- Centro Social Acolher (Antigo PMBOX) - Rua Osvaldo Cruz, S/N, Próx. da praça do Verdejante 4;

- ESF Águas Lindas II - Rua Osvaldo Cruz, Nº581; e

- EMEF Olga Benário - Rua Rosa De Luxemburgo, S/N Loteamento Olga Benário.

Bairro: Souza

- Quadra Poliesportiva do Império Amazônico - Conj. Império Amazônico, S/N; e

- E.E.F.M. Jarbas Passarinho - Conj. Costa E Silva, S/N.

Bairro: Castanheira

- UBS Castanheira - Av. João Paulo II, entre Pass. José de Alencar e Sol Nascente.

Bairro: Val-de-Cans

- UBS Providência - Av. Norte, S/N; e

- Empório Animal - Praça do Marex - Av. Contorno Leste 2, (Praça Do Marex).