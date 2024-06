Companhia aérea passa a transportar cães livres e ao lado dos donos; veja!

Já imaginou viajar de avião e levar o seu pet de forma segura, confiando que ele está bem e com ele ao seu lado durante toda a viagem? Essa é a realidade de alguns passageiros nos Estados Unidos, que optaram por voar com a nova empresa aérea canina chamada de Bark Air.

A Bark Air é a primeira companhia aérea canina dos EUA e promete oferecer uma experiência premium focada no transporte de pets em jatos. Nos aviões da companhia, os cachorros viajam nas mesmas cabines que os donos. Os cachorros não apenas viajam soltos, como também são mimados durante todo voo.

Pensando no conforto do pet acima de tudo, a cabine conta com muitas camas, cobertores, brinquedos e guloseimas a bordo. Até então, a companhia oferece voos para alguns destinos nacionais e internacionais, como Nova York, Los Angeles, Chicago, São Francisco, Phoenix, Miami (Estados Unidos), Londres (Inglaterra) e Paris (França).

Os valores das viagens variam conforme o destino escolhido pelos passageiros e são vendidos a partir de US$ 6 mil (mais de R$ 32 mil). As passagens incluem a viagem do cão e do seu acompanhante. Isso mesmo, a Bark Air deixa bem claro que os voos são para os pets e os humanos são meros acompanhantes.

A iniciativa de criar um voo especial para os melhores amigos do homem pudessem viajar com segurança foi da Bark, empresa especializada em produtos para cachorros. A iniciativa foi viável após a empresa fechar uma parceria com uma companhia de fretamento de jatos.

As aeronaves têm capacidade para transportar 14 passageiros.No entanto, a Bark Air informou que, a princípio, está limitando o transporte de até 9 passageiros por voo, para oferecer mais espaço para os cães viajantes.

Mais conforto e segurança para o pet

A proposta da empresa visa que os animais viajem de forma mais segura e que os donos fiquem mais tranquilos. Principalmente em casos de cachorros maiores e mais pesados , que precisam ser transportados nos porões das aeronaves de outras companhias, além de serem obrigados a ficar em caixas transportadoras.

No Brasil isso é muito comum e já aconteceram inúmeros casos de maus tratos a animais em voos, o caso mais recente é o caso do cachorro Joca, que morreu durante uma viagem da empresa aérea Gol.

De acordo com a Bark Air, cães de todos os tamanhos e raças são aceitos a bordo. E isso é só o começo, futuramente, a empresa planeja aumentar suas rotas, ter mais infraestrutura, mais equipamentos, mais funcionários e mais comodidades exclusivas para cães.

Caso Joca

O caso do cachorro de 4 anos que foi encontrado morto após ser embarcado em um voo errado da companhia aérea Gol, no dia 22 de abril de 2024. O animal, da raça Golden Retriever, chamado Joca, teria que ser enviado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para o Aeroporto Municipal de Sinop, no Mato Grosso. No entanto, seu destino acabou sendo o município de Fortaleza, no Ceará, a mais de 2 mil quilômetros de distância.

Na época, a empresa se pronunciou, assumiu a culpa e admitiu ter realmente errado na situação em questão. “Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação”, termina a nota da empresa.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)