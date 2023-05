Belém realiza mutirão pela imunização em postos de saúde neste sábado (27)

Uma grande mobilização pela vacinação da população de Belém foi realizada neste sábado (27). Durante todo o dia, 350 postos distribuídos em 72 bairros da capital e distritos, estão funcionando das 8h às 17h para imunizar a população da capital paraense. O Dia D da Vacinação contra a gripe e a covid-19 conta com 2.400 profissionais da saúde estarão envolvidos na ação. A ação da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), contou uma abertura na Aldeia Cabana Amazônica, localizada na Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira.

A digitadora Luciane Figueiredo, de 44 anos, tomou as vacinas contra a gripe e a Covid-19. Os postos abertos no sábado permitiram a Luciane, que trabalha durante toda a semana, se vacinar. “Eu não consegui vir antes porque fiquei resfriada e não tinha como. E devido ao trabalho, porque meu emprego é de segunda a sexta, hoje eu não trabalho. Como moro aqui perto na Pedreira aproveitei e vim tomar as vacinas”, falou. Para ela, é preciso melhorar um pouco a organização para as filas serem mais rápidas para atender principalmente as pessoas com prioridade.

O professor Walter Costa, de 30 anos, também tomou a vacina de gripe e para a Covid-19. Junto com ele também aproveitaram para se imunizar a tia e a avó de Walter pelo drive-through da vacina que foi organizado na avenida Pedro Miranda. “Infelizmente, tivemos amigos e conhecidos que não tiveram a oportunidade de tomar a vacina. As pessoas têm que se conscientizar, porque as campanhas estão aí, como hoje é o Dia D. Tem que depender das pessoas também, porque oportunidade também nós estamos tendo”, afirmou.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, esteve presente na abertura do Dia D de Vacinação, na Aldeia Cabana. “Estamos aplicando vacinas para todas as idades na covid-19 com as novas doses da bivalente. Estou muito feliz, quero parabenizar as equipes de saúde e a população que vem se vacinar”, declarou. Junto com o prefeito, também estiveram o secretário de Saúde, Pedro Anaisse, e a coordenadora de Imunização de Belém, Nazaré Athayde.

Atualmente, a meta de vacinação está abaixo do esperado com a porcentagem de vacinados em menos de 30% na influenza, e de menos de 22% na vacina contra covid-19. “A nossa meta infelizmente ainda não foi atingida. Para controle, erradicação ou eliminação de qualquer doença prevenível é preciso que a gente tenha no mínimo 95% da população vacinada”, conta.

Os postos nos shoppings da cidade funcionarão das 10h às 17h. Na Aldeia Cabana das 9h às 17h; e nas unidades de saúde das 8h às 17h. “O grande objetivo é oferecer à população que não tem a oportunidade de chegar às salas de vacinação durante a semana ampliar o número de postos de vacinação no sábado”, destacou.