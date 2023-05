Dia D da Vacinação reforça imunização neste sábado em Belém; confira os locais e horários

Um Dia D da Vacinação contra a gripe e contra a covid-19 e para atualização da carteira de vacinação será realizado neste sábado (27), em Belém. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), responsável pela imunização, 310 postos distribuídos em 72 bairros da capital e distritos vão funcionar das 8h às 17h, e 2.400 profissionais da saúde estarão envolvidos na ação.

A abertura do dia D será no ponto de vacinação que vai funcionar na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, a partir das 9h, com as presenças do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; do secretário de Saúde, Pedro Anaisse; e da coordenadora de Imunização de Belém, Nazaré Athayde.

Qual a meta de vacinação?

Na noite da última quinta-feira (25), a Sesma reforçou que a meta da campanha em Belém é vacinar mais de 500 mil pessoas contra a Influenza. Mas, até o momento, foram aplicadas 99.936 doses, o que corresponde a 21,6% do público vacinado. Já em relação à covid-19, a meta é vacinar com a bivalente 1.292.477 pessoas, mas, até o momento, foram aplicadas 112.010 doses, o que corresponde a 8,67% da população.

“O dia D é uma estratégia importante para que a gente possa avançar na imunização da população de Belém, contra a gripe, a covid e outras doenças, já que neste dia as pessoas também terão a oportunidade de atualizar a carteirinha de vacinação. Queremos convidar todas aquelas pessoas que ainda não se vacinaram para comparecer a um dos nossos postos de vacinação neste dia D. Pais, mães e responsáveis levem suas crianças precisamos avançar na vacinação deste público e protegê-los contra essas doenças”, reforça Nazaré Athayde, coordenadora da imunização em Belém.

Influenza

Podem se vacinar contra a gripe todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Mas segue o chamado também para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde como grávidas, puérperas, idosos (60+) trabalhadores da saúde e educação, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, policiais civis, bombeiros e forças armadas, motoristas e cobradores, portuários e caminhoneiros. A vacina da influenza estará disponível em todos os postos de vacinação.

Bivalente

A vacina bivalente está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, assim como outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que tenham completado esquema básico de vacinação (D1 e D2) e cujo intervalo da última dose realizada seja de, no mínimo, quatro meses.

Segue o reforço do chamamento para pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; gestante e puérperas até 45 dias pós-parto; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade). A vacina estará disponível em todos os postos de vacinação.

Calendário vacinal

A Sesma também informou que as 49 Unidades Municipais de Saúde darão continuidade à aplicação das vacinas de rotina, de acordo com os calendários da criança, adolescente, gestante, adulto e idoso, recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, bem como as vacinas das campanhas contra Influenza e covid-19 (bivalente e Pfizer baby).

Documentação

Para vacinar é importante apresentar a carteirinha de vacinação e um documento oficial com foto.

Locais de vacinação

Horário de funcionamento das 8h às 17h

Centro de Saúde do Marco

01 - Posto: Centro Escola do Marco. Endereço: Av. Rômulo Maiorana, 2558. Marco.

02 - Posto: Maternar. Endereço: Av. Rômulo Maiorana, 2558. Marco anexo CSE Marco

03 - Posto: Bloco A ( Uepa/ Campus II). Endereço: Tv. Perebebui - nº 2623.

Unidade de Saúde de Fátima

01 – Posto: UMS Fátima I. Endereço: Domingos Marreiros.

02 – Posto: UMS Fátima II. Endereço: Domingos Marreiros.

03 - Posto: UMS Fátima III. Endereço: Domingos Marreiros.

04 – Posto Supermercado Formosa. Endereço: Av Duque de Caxias -165.

05 – Posto Sociedade B. E. C. Alegria. Endereço: Av. Marquês de Herval-156.

Uremia

01 – Posto: Hall da Uremia. Endereço: Av. Alcindo Cacela - Bairro Umarizal.

02 – Posto: Consultório. Endereço: Av. Alcindo Cacela.

03 – Posto: Sala de Vacina. Endereço: Av. Alcindo Cacela.

Iasb

01 – Posto: IPMB. Endereço: Tv. Enéas Pinheiro - Marco.

CTA

01 – Posto: Centro de Testagem e Aconselhamento. Endereço: Tv Rui Barbosa -1059 - Reduto.

UMS Bengui

01 - Posto: UMS Bengui - 02 Postos. Endereço: Pass. Maciel, S/N – Rua da Creche.

02 - Posto: Escola Walter Leite. Endereço: CJ. Catalina, Tv. 04, S/N.

03 - Posto: ESF Bengui II - 01 Posto. Endereço: Tv Benfica c/ São Pedro.

04 - Posto: Tancredo Neves. Endereço: Rua Lameira Bittencourt, Nº 750 B – Próximo à Santo Antonio.

05- Posto: Creche São Clemente. Endereço: Rua São Clemente, S/N.

ESF Parque Verde

01 – Posto: ESF Parque Verde (Sala 1). Endereço: Rua Yamada, 03 – Parque Verde.

02 – Volante

UMS Cabanagem

01 - Posto: UMS Cabanagem – Postos I e II. Endereço: Rua São Paulo, S/N – Esquina com a Santo Antônio.

02 - Posto: Posto III. Endereço: Rua Henrique Dias S/N Feira da Cabanagem.

UMS Satélite

01 - Posto: UMS Satélite (02 postos). Endereço: Cj. Satélite, WE- 08, S/N – ao lado da creche.

02 - Posto: Condomínio Cidade Jardim 1 1.Endereço: Rua Augusto Montenegro, em frente ao supermercado Nazaré.

03 - Posto: Condomínio Cidade Jardim 1. Endereço: Rua Augusto Montenegro, Próximo a Academia da Lú.

04 - Posto: Ibifam. Endereço: Rua da Castanheira (Escola Construindo o Futuro).

UMS Tapanã

01 - Posto: UMS Tapanã - Postos I e II. Endereço: Rua Clemente, 3300.

02 - Posto: comunidade JD Renascer Igreja Assembleia de Deus- Príncipe da Paz. Endereço: Tv. Bom Jesus -17.

ESF Tapanã I

01 – Posto: ESF Tapanã I . Endereço: Rua São Clemente S/N.

02 – Posto: Capela São Benedito.

UBS Tapanã II

01 – Posto: UBS Tapanã II. Endereço: Rodovia do Tapanã, nº 210

02 – Volante

USF Tapanã III

01 – Posto: USF Tapanã. Endereço: Rua Clemente- 3300.

02 – Posto: Igreja Católica. Endereço: Rua 02 de Julho QD 01 S/N.

03 – Posto: Associação do Conj Tapajós. Endereço: Conj Tapajós- Rua Belém nº 01.

UMS Pratinha

01 - Posto: UMS Pratinha – 02 Postos (Salas dentro da Unidade). Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, S/N, Bairro Pratinha I.

02 - Posto: Centro Comunitário Tropical. Endereço: Rua Açaí entre Tv Fluminense e Aguas Lindas.

03 - Posto: Igreja Nossa Senhora das Graças. Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, Pass. Novo Continente, 318 - Bairro Pratinha.

ESF Pratinha I

01 - Posto: ESF Pratinha I. Endereço: Rua Nova, nº198 A.

02 - Posto: II. Endereço: Pass. São José - 97 B.

03- Volante



ESF Pratinha II

01 - Posto: ESF PratinhaII. Endereço: Al 01 casa 13, s/n.

02 - Posto: Escola Cordolina Fonteles de Lima. Endereço: Rua do Pramacol, 10.

03 - Volante

ESF Mangueirão

01 - Posto: ESF Mangueirão - (Sala 1). Endereço: Rua São João, 01.

02 – Posto: Centro Comunitário Boa conquista. Endereço: Pass. Dr. Luziel GuedeS V-68.

ESF Cristo Redentor

01 - Posto: USF Cristo Redentor - (Sala1). Endereço: Rua Benjamin Constant, C-85 próximo à rua dos Comerciários.

02 – Posto: Igreja Assembleia de Deus - Nova Canaã. Endereço: Rua São João - 49 Quadra 189 - Cabanagem.

ESF Una

01 – Posto: ESF Una. Endereço: Pass Jarbas Passarinho,29.

02- Volante

ESF Carmelândia

01- Posto: ESF Carmelândia. Endereço: Rua Tancredo Neves, Q. 07, Nº 04.

02 - Volante

UMS Sideral

01 – Posto: UMS Sideral (Sala 1, 2). Endereço: Rua Sideral, S/N – Parque Verde.

ESF Panorama XXI

01 - Posto: ESF Panorama XXI. Endereço: Rua Principal do Panorama XXI, Qd 24, C11.

02 – Posto: PM Box. Endereço: Rua Principal do Panorama XXI, ao lado do Real Alimentos.

03 – Posto: Escola Municipal João Carlos Batista. Endereço: Rua Cristina Cardoso s/n próximo a rua do Fio.



UMS Águas Lindas

01 – Posto: UMS Águas Lindas. Endereço: Cj. Verdejante I, Q. 02, S/N.

02 - Posto: UMS Águas Lindas. Endereço: Cj. Verdejante I, Q. 02, S/N.

03 - Posto: Creche Jardim Nova Vida. Endereço: Rua do Linhão,100.

ESF Águas Lindas I

01 – Posto: ESF Águas Lindas I. Endereço: Pça do Verdejante, Q IX,

02 – Posto: PM Box. Endereço: Rua Osvaldo Cruz s/n Pça do Verdejante IV ,

ESF Águas Lindas II

01 – Posto: ESF Águas Lindas – I e II. Endereço: Rua Osvaldo Cruz,94.

02 – Posto: Escola Municipal Olga Benário. Endereço: Rua Rosa de Luxemburgo, S/N.

03 – Posto: Salão do Laís. Endereço: Rua Recife -102.

04 – Posto: Volante

ESF Água Cristal

01 – Posto: ESF Água Cristal . Endereço: Rua da Mata,01/ Pass União - Marambaia.

02 – Volante

ESF Souza

01 – Posto: ESF Souza. Endereço: Almirante Barroso,3639.- Detran.

02 – Posto: Centro Comunitário N.S.de Nazaré. Endereço: Pass. Samuca Levy, S/N - Souza.

UMS Curió

01 - Posto: UMS Curió (02 Postos) Salas dentro da Unidade. Endereço: Alameda. Alberto Engelhard, S/N. Curió-Utinga.

02 - Posto: Escola Acatauassu Nunes. Endereço: Tv. Mauriti, nº 174.

03 - Posto: Paróquia São Francisco Xavier. Endereço: Tv. Mauriti, 3971 - Marco.

UMS Tavares Bastos

01 - Posto: UMS Tavares Bastos. Endereço: Av. Rodolfo Chermont – 170. Marambaia.

02 - Posto: Centro Comunitário Euclides Figueiredo. Endereço: Rua C s/n Marambaia.

03 - Posto: Igreja Evangélica dos Irmãos. Endereço: Rua da Mata 669 Marambaia.

UMS Marambaia

01 - Posto: UMS Marambaia (02 Salas) Salas dentro da Unidade. Endereço: Rod. Augusto Montenegro, KM 01

02 - Posto: Centro Construtivo Shallon. Endereço: Av. Augusto Montenegro, 211, Marambaia.

03 - Posto: Escola República de Portugal. Endereço: Rua Anchieta,359, Marambaia.

04 - Posto: Escola Duque de Caxias.Endereço: Rua Raul Soares,95, Marambaia.

ESF Paraíso Verde

01 - Posto: ESF Paraíso Verde. Endereço: Pass 1º de dezembro - 2216.

ESF Castanheira

01 - Posto: ESF Castanheira. Endereço: Av. 1º de dezembro - s/n.

UMS Guamá

01 – Posto: UMS Guamá (Sala de Vacina). Endereço: Rua Barão de Igarapé Miri, 479.

02 - Posto: UMS Guamá. Endereço: Rua Barão de Igarapé-Miri, 479.

03 - Posto: Espaço Social e Cultural Casa Pombo. Endereço: Rua 03 de outubro 78 - Guamá.

04 - Posto: Igreja Assembleia de Deus. Endereço: Pass Monte Sinai,157 - Entre Laureano Pessoa e Ceará.

ESF Terra Firme

01 - Posto: Instituto Maria Marias. Endereço: Pass.São Pedro, 153, Terra Firme.

02 - Posto: Comunidade São Guido Maria Confort. Endereço: Pass. Santa Luzia,13. Dom Zico, 72 - Terra Firme.

03 - Posto: Instituto Maria das Neves. Endereço: Rua Lauro Sodré, 54, Terra Firme,

04 - Posto: Sistema de ensino Luz do Saber SELS. Endereço: Pass. Independência,37, Terra Firme.

05- Posto: ESF Terra Firme. Endereço: Rua São Domingos, 37, Terra Firme.

UMS Terra Firme

01 - Posto: Centro Comunitário Santo Agostino da Aldeia. Endereço: Passagem Cabral,13. Entre Av Tucunduba e Celso Malcher.

02 - Posto: UMS Terra Firme I. Endereço: Pass São João 170 entre São Domingos e Pass. Liberdade.

03 - Posto: UMS Terra Firme II. Endereço: Pass São João 170 entre São Domingos e Pass Liberdade.

04- Posto: UMS Terra Firme III. Endereço: Pass São João 170 entre São Domingos e Pass Liberdade.

UMS Condor

01- Posto: UMS Condor . Endereço: Rua Lauro Malcher, 285. Entre Apinagés e Padre Eutiquio - Jurunas.

ESF Condor

01- Posto: USF Condor . Endereço: Rua Tambés,158. Entre Tv. Apinagés e Tv. Tupinambás.

02- Posto: Escola Prof. Antônia Paes da Silva. Endereço: Tv Pe Eutiquio,2700.Entre Rua Nova e Tv Quintino Bocaiúva.

UMS Jurunas

01 - Posto: UMS Jurunas. Endereço: Av. Fernando Guilhon, S/N.

02 - Posto: UMS Jurunas. Endereço: Av. Fernando Guilhon, S/N.

03 - Posto: Instituto Deuzarina Amaral. Endereço: Rua dos Caripunas entre Tv. de Breves e Estrada Nova.

04- Posto: Líder Cidade Velha. Endereço: Rua de Óbidos 466 - Jurunas.

ESF Riacho Doce

01 - Posto: ESF Riacho Doce. Endereço: Rua da Olaria, QD 08, Nº 421.

ESF Combu

01- Posto: UBS Combu. Endereço: Igarapé Combu.

02 - Posto – Bar do Boá. Endereço: Rio Paciência.

03 -Volante: Ilha Grande

UMS Cremação

01- Posto: UMS Cremação I. Endereço: Rua dos Pariquis,2906 entre Alcindo Cacela e Pass. União.

02- Posto: UMS Cremação II. Endereço: Rua dos Pariquis, entre Alcindo Cacela e Pass. União.

03- Posto: UMS Cremação III. Endereço: Rua dos Pariquis, entre Alcindo Cacela e Pass. União.

04- Posto: Líder Quintino. Endereço: Tv Quintino 2692.

05 - Posto: Loja Portugal. Endereço: Av Alcindo Cacela, S/N.

ESF Radional

01- Posto: ESF Radional. Endereço: Pass Radional II,58. Condor.

02- Posto: Igreja Assembleia de Deus. Endereço: Rua Honório José dos Santos ,S/N. Condor.

03- Volante

ESF Parque Amazônia II

01- Posto: ESF Parque Amazônia II. Endereço: Pass Comissário, 295, Entre Cáritas e Moraes.

02- Posto: Arena. Endereço: Av. Celso Malcher, esquina com Ligação, próximo a UIPP.

03- Posto: Ponto do Mototáxi. Endereço: Pass. Ligação entre Pass. Dom Manoel e Pass. São Cristovão,176.

ESF Parque Amazônia I

01 - Posto: ESF Parque Amazônia I. Endereço: Rua 27 de Setembro -Terra Firme.

02 - Posto: Colégio Solerno Moreira. Endereço: Pass. Universal, S/N.

UMS Icoaraci

01 - Posto: UMS Icoaraci (2 postos),salas dentro da Unidade. Endereço: Rua Manoel Barata, nº 840. Entre Tv. São Roque e Tv. Itaboraí 02 - Posto: Escola Alfredo Chaves. Endereço: Rua 02 de Dezembro, entre Cristóvão Colombo e São Roque.

03 - Posto: Escola Liceu de Artes e Ofícios. Endereço: Rua do Tapanã – Paracuri I.

05 - Posto: Igreja São Francisco. Endereço: Conjunto da Cohab.

USF Eduardo Angelim

01 - Posto: ESF Eduardo Angelim (02 Salas de vacina). Endereço: Av. 17 de Abril, S/N.

02- Posto: UEI Jaime da Costa (02 Salas de vacina). Endereço: Rod. Augusto Montenegro- Rua Tancredo Neves, 72 - Tenoné (Fé em Deus).

03-Volante

USF Águas Negras

01- Posto: USF Águas Negras. Endereço: Rua Hélio Amanajás, nº 33. Parque Santa Paula - Águas Negras.

USF Tenoné

01- Posto: USF Tenoné. Endereço: Conj I Ipaupixuna- Rua 01 quadra B, nº 11.

02- Posto: Associação Sendas da Esperança. Endereço: Rua 01 nº 43-(Conj. Bela Manuela) B- Tenoné.

03- Volante

ESF Tenoné II

01- Posto: ESF Tenoné (salas dentro da Unidade). Endereço: Rua Sexta Linha, S/N. Tenoné.

USF Agulha

01 - Posto: ESF Agulha. Endereço: Rua 08 de maio, 209.

02 - Posto: Igreja Nossa Senhora de Fátima. Endereço: Rua 08 de maio, 209.

03- Volante

USF Paracuri I

01 - Posto: ESF Paracuri I (03 postos). Endereço: Pass Laura, 218.

02 - Posto: Sede da Associação dos Moradores do Residencial Guará. Endereço: Rua Guará, S/N.

USF Paracuri II

01 - Posto: ESF Paracuri II. Endereço: Tv. 05, nº 18.

USF Parque Guajará

01 - Posto: ESF parque Guajará. Endereço: Rua Gouveia e Silva, S/N.

02 - Posto: EMEF Ayrton Sena. Endereço: Rua Mario Andreazza, 62.

03 - Posto: Arena Paná. Endereço: Rua Deputado João Batista S/N.

UMS Maguari

01 – Posto: UMS Maguari (02 Salas de Vacina). Endereço: Conj Maguari/ Alameda 15, S/N.

02 – Posto: Escola Estadual Maria Gabriela. Endereço: Conj Maguari Al. 26,nº 77 - Coqueiro.

03 – Posto: Escola Estadual Paulo Freire. Endereço: Conj Bela Manuela, Tv. 05 S/N. Tenoné.

04 – Posto: Centro Comunitário Porto Laranjeira. Endereço: Rua Alacid Nunes, 2892. Tenoné.

USF Quinta dos Paricás

01 - Posto: ESF Quinta dos Paricás. Endereço: Estrada Maracacuera- Residencial Quinta dos Paricás.

UMS Outeiro

01- Posto: UMS Outeiro. Endereço: Pass. São José, 39-B.Outeiro.

02 - Posto: Fundação Escola Bosque. Endereço: Av. N. S. da Conceição, S/M.Outeiro.

03 - Posto: Igreja Universal. Endereço: Av BL 10, 1431.Brasília.

04 - Posto: Igreja Universal. Endereço: Av. Paulo Costa,1914. Água Boa.

USF Fidélis

01 - Posto: ESF Fidelis. Endereço: Rua dos Passos, S/N, Mosqueiro.

02 - Posto: Itaiteua. Endereço: Ilha do Itaiteua.

03 - Volante

UMS Cotijuba

01 - Posto: UMS Cotijuba. Endereço: Rua Magalhães Barata, S/N.

02- Posto: Praia Funda.

03- Posto: Volante Fluvial. Endereço: Jutuba I, Jutuba II, Paquetá, Ilha Nova, Urubuoca e Igarapé Jamaci.

USF Fama

01 - Posto: ESF Fama. Endereço: Rua 16 de novembro Nº 105 – Fim da estrada do Fama.

02 - Posto 2 (Barracão dona Ivonete). Endereço: Rua 16 de Nova República,2115.

03 - Volante

ESF/Outeiro

01 - Posto: UMS Outeiro. Endereço: Tv. São Jorge, 08. Outeiro.

02 - Posto: Arena Ricos. Endereço: Av. Franklin de Menezes, 1021.Outeiro.

03 - Posto: Colégio Vitória. Endereço: Av. Paulo Costa ,29. Outeiro.

04- Volante

UMS/ESF Baía do Sol

01- Posto: UMS/ESF Baía do Sol. Endereço: Av. Beira-Mar, S/N, Camboinha.

02- Posto: Igreja N.S. de Fátima. Endereço: Ipixuna -Rod. B, 13.

03- Posto: Campo da Sta Cruz. Endereço: Rod. B, 13.

04- Volante

USF Aeroporto

01 - Posto: USF Aeroporto. Endereço: Rua do Pouso, S/N. Aeroporto.

02 - Posto: Colégio Ana Barreau. Endereço: Vila Nova, S/N. Ariramba.

03 - Posto: Supermercado Paulista. Endereço: Rua Variante, 140. Murubira.

04- Volante

USF Carananduba

01 - Posto: USF Carananduba. Endereço: Av Cipriano Santos, S/N.

02 - Posto: Bar do Índio.

03- Posto: Centro Comunitário do São Francisco.

04- Volante

USF Furo das Marinhas

01- Posto: UBF Furo das Marinhas. Endereço: Rod. Augusto Meira Filho, KM 25.

02- Posto: Micro área Chico Mendes e Dorothy Stang II .

03- Posto: Volante I - Terrestre . Endereço: Ramal do Caruaru e Ramal do Manso.

USF Maracajá

01- Posto: USF Maracajá 902. Endereço: Tv. Siqueira Mendes, S/N.

02 - Posto: Praça da Matriz (Vila). Endereço: Praça Matriz (Vila); Rua Nossa Senhora do Ó.

07 - Posto: Volante I (terrestre)

08 - Posto: Volante II (fluvial)

ESF Sucurijuquara

01 - Posto: USF Sucurijuquara. Endereço: Rod. BL 13 S/N – Sucurijuquara.

02 - Volante

UMS Paraíso dos Pássaros

01 - Postso I , II e III: UMS Paraíso dos Pássaros. Endereço: Av. dos Tucanos.

02 - Posto: Centro Comunitário Santos Dumont. Endereço: Rua Santa Terezinha -Maracangalha.

UMS Telégrafo

01 - Postos I e II: UMS Telégrafo. Endereço: Rua do Fio, S/N - Entre Pass. São João e Pass. São Pedro.

UMS Vila da Barca

01 - Posto: UMS Vila da Barca. Endereço: Tv. Cel Luiz Bentes, S/N.

02 - Posto: Igreja N. S do Perpétuo Socorro. Endereço: Rod Artur Bernardes S/N.

03 - Posto: Supermercado Formosa. Endereço: Rua Curuçá, 580, Telégrafo .

UMS Sacramenta

01 - Postos I, II: UMS Sacramenta. Endereço: Av. Senador Lemos - Esquina com a Av. Dr. Freitas.

02 - Posto: Supermercado Matheus. Endereço: Av. Dr. Freitas, 1228.

UBS Pedreira

01 - Posto: UBS Pedreira - (03 postos). Endereço: Av. Pedro Miranda, Nº 1346 - Esquina com a Tv. Mauriti.

UMS Providência

01 - Postos I e II: UMS Providência.Endereço: Av. Norte, S/N.



USF Barreiro I

01- Posto: USF Barreiro I. Endereço: Pass. Mirandinha, S/N.

02- Posto: Capela Santíssimo Redentor . Endereço: Pass Stelio Maroja - 876.

USF Barreiro II

01- Posto: Barreiro II. Endereço: Passagem São Sebastião S/N.

02- Posto: Escola Comandante Klautau. Endereço: Pass. São Benedito, S/N.

USF Malvinas

01- Postos I e II USF Malvinas. Endereço: Pass. Tiradentes, nº 36.

02-Volante

USF Canal São Joaquim

01- Posto: USF São Joaquim. Endereço: Tv. Angustura, 155.

02- Volante

USF Canal da Pirajá

01 - Posto USF Canal da Pirajá I e II. Endereço: Tv. Barão do Triunfo, nº 1015.

02- Posto: Canteiro. Endereço: Tv. Antonio Everdosa esq. com Lomas.

03- Volante

USF Canal do Galo I

01- Posto: USF Canal do Galo I. Endereço: Rua Antonio Baena, S/N.

02 - Volante



USF Canal do Galo II

01 - Posto: USF Canal do Galo II. Endereço: Tv. Humaitá, Nº 621 – Entre Pedro Miranda e Antonio Everdosa.

02- Posto: Centro Comunitário Unidos Venceremos. Endereço: Tv. Rua Nova, S/N.

USF CDP

01 - Posto: USF CDP. Endereço: Rua dos Tucanos.

02 - Posto: Igreja Assembleia de Deus. Endereço: Passagem Marajoara, S/N.

USF Canal da Visconde

01- Posto: USF Canal da Visconde I. Endereço: Tv. do Chaco, Nº 1050. Entre Marques e Visconde.

USF Sacramenta

01- Posto: USF Sacramenta. Endereço: Pass. Mucajá.

02- Posto: Igreja São Sebastião. Endereço: Av. Senador Lemos.

Outros pontos de vacinação:

Shoppings, das 10h às 17h

Shopping Boulevard

Shopping Pátio Belém

Shopping Bosque Grão-Pará

Parque Shopping

IT Center

Instituições parceiras, das 9h às 17h

Unifamaz

Fibra

Aldeia Cabana, com unidade de vacinação e drive-thru: das 9h às 17h.