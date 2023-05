OMS alerta para possibilidade de surgimento de novos surtos mais mortais que covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que ainda existe a possibilidade de surgimento de novos surtos, até mais mortais que a covid-19. “Permanece a ameaça do surgimento de outra variante que causa novos surtos de doenças e mortes. E a ameaça de outro patógeno emergente com potencial ainda mais mortal permanece. E as pandemias estão longe de ser a única ameaça que enfrentamos. Em um mundo de crises sobrepostas e convergentes, uma arquitetura eficaz para preparação e resposta a emergências de saúde deve abordar emergências de todos os tipos”, declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, na segunda-feira (22), durante a 76ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS).

Dois dias antes, a Organização lançou uma rede global para prevenir doenças, denominada Rede Internacional de Vigilância de Patógeno, que busca melhorar sistemas de coleta de amostras, usando dados que possam contribuir para políticas públicas, facilitar o processo de decisão por gestores, além de compartilhar informações de maneira mais ampla entre a comunidade científica.

De acordo com a OMS, a nova rede utiliza como base de dados informações genômicas de agentes causadores de doenças, a partir da análise do código genético de vírus, bactérias e outros microrganismos. O objetivo é compreender melhor características das infecções, como sintomas, transmissão e riscos para a saúde. Dessa forma, os países poderão detectar e responder a ameaças de doenças antes que elas se tornem epidemias ou pandemias.

“O objetivo dessa nova rede é ambicioso, mas também pode desempenhar um papel vital na segurança da saúde: dar a todos os países acesso ao sequenciamento e análise genômica de patógenos como parte de seu sistema de saúde pública”, disse o diretor-geral da OMS.