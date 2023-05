OMS declara fim da emergência de saúde global da Mpox

Em menos de uma semana após a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciar o fim da emergência global de saúde da Covid-19, nesta quinta-feira (11), o diretor-geral da agência de saúde declarou que a Mpox deixou de representar o mais alto título de alerta da organização - não sendo mais considerada uma emergência sanitária no mundo.

O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa. Apesar da decisão, o diretor-geral reforçou que os cuidados e estudos acerca da doença não devem ser interrompidos, já que o vírus continua afetando omunidades em alguns países do continente africano, além de pessoas que vivem com HIV e que não realizam tratamento.

"Assim como com a Covid-19, isso [esse rebaixamento do status] não significa que o nosso trabalho acabou. A mpox continua a representar desafios significativos de saúde pública que precisam de uma resposta robusta, proativa e sustentável", falou.

Segundo a OMS, o rebaixamento no status da Mpox foi ocasionado devido a queda nos casos. Nos últimos dias, foram relatadas no Brasil sete pessoas infectadas pelo vírus e 11 no restante do mundo, uma redução grande comparada ao número de casos divulgados em agosto de 2022, onde 1.802 pessoas foram diagnosticadas com Mpox em um único dia.

No Brasil, a vacinação contra a doença iniciou em março deste ano para grupos específicos, como pessoas que vivem com HIV/aids, profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus [a família do vírus da Mpox] e indivíduos que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas com suspeita de infecção pelo vírus.