Mpox: com 123 casos, Pará vai começar vacinação com atraso; Ministério vai enviar doses nesta semana

Levantamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) aponta que o Pará tem 123 casos confirmados de Mpox até esta segunda-feira (13). O dia em que o boletim foi divulgado também é o mesmo em que iniciou a campanha nacional de imunização contra a doença. Porém, o estado ainda não recebeu as doses de vacinas, que serão destinadas a um público específico, considerado mais vulnerável. A previsão é de que o Ministério da Saúde envie as 747 doses ainda nesta semana.

Por nota, a Sespa informou que "...deve receber durante esta semana as vacinas por parte do Ministério da Saúde e iniciará a distribuição das doses pelo estado. Está prevista a chegada de 709 doses de vacina pré-exposição e 38 de pós-exposição a Mpox. Segundo recomendação do Ministério da Saúde, as vacinas pré-exposição devem ser destinadas a pessoas com HIV/Aids, homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais maiores de 18 anos. Já as pós-exposição serão destinadas a pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções de pessoas suspeitas ou confirmadas para Mpox".

Dos 123 casos confirmados de Mpox no Pará, 85 são no município de Belém. Os demais casos são em Ananindeua (20), Santarém (04), Marituba (03), Parauapebas (02), Barcarena (01), Paragominas (01), Marabá (01), Acará (01), Benevides (01), Itaituba (01), Portel (01), Vigia (01) e Castanhal (01). Outros 144 casos foram descartados. Não há casos em investigação.

Somente um óbito por complicações da Mpox foi confirmado no Pará, como destaca a Sespa, sendo um residente do município de Belém.O acompanhamento e monitoramento dos pacientes são feitos pelas secretarias de saúde municipais.