Belém oferece plantio gratuito de árvores; veja como solicitar pelo WhatsApp

Moradores de Belém passaram a contar com um novo serviço para solicitar o plantio gratuito de árvores em áreas públicas da cidade. A iniciativa faz parte do programa Belém Mais Verde, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). O pedido pode ser feito pelo WhatsApp e inclui desde a avaliação técnica do local até o plantio da muda.

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Como solicitar?

• Envie uma mensagem pelo WhatsApp para (91) 98493-9039, informando o local do plantio.

• A Semma faz uma vistoria para avaliar a área.

• Se o local for aprovado, a equipe prepara o solo e realiza o plantio da muda.

• A previsão é que o serviço seja concluído em até 15 dias.

A iniciativa busca incentivar a participação da população na ampliação da cobertura vegetal da cidade. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 22,3% dos domicílios urbanos de Belém estão localizados em vias arborizadas, índice que coloca a capital paraense entre as menos arborizadas do país.

De acordo com a prefeitura, a meta do programa é realizar o plantio de cerca de 5 mil mudas até o fim de 2026. O número de árvores plantadas dependerá da demanda da população e da viabilidade técnica de cada solicitação.

Além de ampliar a arborização urbana, a iniciativa pretende contribuir para a melhoria do conforto térmico e para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas por meio do aumento da cobertura vegetal em áreas públicas da capital.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago, coordenador do núcleo de Atualidades