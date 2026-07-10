Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém oferece plantio gratuito de árvores; veja como solicitar pelo WhatsApp

Iniciativa busca incentivar a participação da população na ampliação da cobertura vegetal da cidade

Thaline Silva*
fonte

A meta do programa é realizar o plantio de cerca de 5 mil mudas até o fim de 2026 (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Moradores de Belém passaram a contar com um novo serviço para solicitar o plantio gratuito de árvores em áreas públicas da cidade. A iniciativa faz parte do programa Belém Mais Verde, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). O pedido pode ser feito pelo WhatsApp e inclui desde a avaliação técnica do local até o plantio da muda.

VEJA MAIS 

image Chuvas provocam queda de árvores sobre veículos e interditam vias em bairros de Belém
O caso foi registrado durante a chuva da tarde deste domingo (5)

image Moradores plantam árvores em três bairros de Belém no Dia do Meio Ambiente
Manual gratuito com ilustrações feitas por crianças orienta a população sobre arborização urbana

Como solicitar? 

• Envie uma mensagem pelo WhatsApp para (91) 98493-9039, informando o local do plantio.
• A Semma faz uma vistoria para avaliar a área.
• Se o local for aprovado, a equipe prepara o solo e realiza o plantio da muda.
• A previsão é que o serviço seja concluído em até 15 dias.

A iniciativa busca incentivar a participação da população na ampliação da cobertura vegetal da cidade. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 22,3% dos domicílios urbanos de Belém estão localizados em vias arborizadas, índice que coloca a capital paraense entre as menos arborizadas do país.

De acordo com a prefeitura, a meta do programa é realizar o plantio de cerca de 5 mil mudas até o fim de 2026. O número de árvores plantadas dependerá da demanda da população e da viabilidade técnica de cada solicitação.

Além de ampliar a arborização urbana, a iniciativa pretende contribuir para a melhoria do conforto térmico e para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas por meio do aumento da cobertura vegetal em áreas públicas da capital.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago, coordenador do núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ÁRVORES

BELÉM
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

segmento

Moda masculina cresce em Belém e amplia oportunidades para empreendedores

Empresários relatam aumento nas vendas e afirmam que consumidores estão mais dispostos a investir em roupas de qualidade

05.07.26 8h00

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

COPA DO MUNDO

Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Diversos pontos de Belém terão telões e programação gratuita para acompanhar Brasil x Haiti pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

18.06.26 23h24

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

ANTES X DEPOIS

Confira o antes e depois do prédio histórico que desabou no comércio, em Belém

Estrutura centenária perdeu parte da fachada na manhã desta segunda-feira (6); imóvel abriga lojas de roupas e maquiagem

06.07.26 11h32

DESABAMENTO

VÍDEO: arquiteto 'prevê' desabamento e prédio cai horas depois no comércio

Vídeo publicado por profissional nas redes sociais mostrou rachaduras e queda de fachada na rua 13 de Maio

06.07.26 12h20

DESABAMENTO

Sobrecarga e falta de manutenção podem ter gerado desabamento no comércio, diz Semcult

A estrutura desmoronou na manhã desta segunda-feira (6), na área do comércio da capital paraense

06.07.26 10h03

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para circulação de veículos de carga, na Grande Belém

As novas regras já estão em vigor

07.07.26 22h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda