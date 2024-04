Belém já soma quase mil casos de dengue; veja os bairros com maior incidência da doença

De janeiro até 11 de abril de 2024, Belém notificou 1.827 casos de dengue, sendo 967 confirmados, 674 descartados e 185 seguem em análise. Os bairros com maior registro de casos são Guamá (117), Cremação (69) e Pedreira (66). Essas informações foram repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), nesta sexta-feira (12/04).

Acerca de mortes por dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, confirmadas no município em 2024, a Sesma informa que um óbito foi registrado até agora. "Foi registrado o falecimento de uma mulher de 21 anos, residente no bairro Reduto. A mulher começou a manifestar sintomas da doença em 26 de fevereiro e faleceu no dia 6 de março, em um hospital particular", comunica a Sesma.

