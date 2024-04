Dengue no Pará: casos no 1º trimestre de 2024 superam 2023, indica Sespa

O Pará registrou, de janeiro até o dia 31 de março de 2024, um total de 4,9 mil casos de dengue, como informa a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e essa quantidade é superior ao verificado ao longo do ano de 2023. Os municípios com mais casos são Belém, com 967, e Monte Alegre, com 663. Foram registradas 2 mortes, sendo uma em Belém e outra em Monte Alegre. Em 2023, 4.485 casos foram confirmados da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os municípios com mais casos foram Belém (417) e Parauapebas (415). Foi registrada uma morte, na cidade de Oeiras do Pará, repassa a Sespa. Os 4.900 casos verificados até março de 2024, são 415 a mais que os 4.485 de 2023, um aumento de 9,25%.

As ações estratégicas para combater a dengue no Pará por parte da Sespa incluem a elaboração do Plano de Contingência Estadual de Dengue, Chikungunya e Zika 2024, reuniões técnicas sobre dispensação de insumos para bloqueio vetorial em vários municípios, apoio na execução das atividades de bloqueio vetorial.

É feito o monitoramento diário da tendência da doença, são desenvolvidas ações de educação em saúde para escolares em Belém, é feito treinamento em diagnóstico diferencial das arboviroses. É desenvolvido projeto educativo para crianças nas Usinas da Paz, são feitas reuniões da Sala de Situação das Arboviroses com os Centros Regionais de Saúde e a veiculação da campanha "Pará Fechado Contra a Dengue" nos meios de comunicação.

VEJA MAIS