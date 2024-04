Casos de dengue chegam a 3 milhões no Brasil; situação no Pará fica estável

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (10) os dados alarmantes sobre a incidência da dengue no Brasil. Desde o início do ano, já foram registrados 3.062.181 casos prováveis da doença, quase o dobro do número total do ano passado, que foi de 1,6 milhão de casos.

Além disso, o número de mortes por dengue segue alto: 1.256 óbitos já foram confirmados em todo o país, enquanto outros 1.857 estão sendo investigados.

Os dados foram apresentados por meio do Painel de Monitoramento das Arboviroses, destacando a gravidade da situação em diversas regiões do Brasil.

Veja quais estados estão com tendência de queda

De acordo com o Ministério da Saúde, nove estados apresentam uma tendência de queda consolidada nos casos de dengue: Acre, Roraima, Amazonas, Tocantins, Goiás, Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal.

Por outro lado, 13 estados estão com uma tendência de estabilidade nos números: Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo.

VEJA MAIS

Entretanto, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe continuam apresentando um aumento nos casos da doença, o que reforça a necessidade de medidas preventivas e de controle por parte das autoridades de saúde. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (9).