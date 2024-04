Gastos com campanhas contra a dengue caem 61% de 2022 a 2023, aponta levantamento

Em 2023, o Ministério da Saúde gastou R$ 12,2 milhões com campanhas de prevenção contra a dengue - valor 61% menor na comparação com os R$ 31,6 milhões gastos em 2022. É o que mostra um levantamento feito pelo portal Poder360 com os dados do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (Sicom) e que considera todas as campanhas da pasta da Saúde que mencionem a doença ou o mosquito Aedes aegypti, vetor da enfermidade.

Atualmente, o Brasil enfrenta o seu pior surto da doença, com mais de 2,6 milhões de casos registrados e mais de 1.000 mortes confirmadas. Segundo o levantamento, o gasto com campanhas de prevenção à doença foi o menor desde 2019, início da série de dados.

VEJA MAIS

Sob o comando de Nísia Trindade, o Ministério da Saúde informou, em nota, que os dados obtidos pela reportagem não incluem fases de continuação das campanhas contra a dengue em janeiro e fevereiro de 2024. A pasta argumenta que, somando esses valores, o total seria de R$ 35 milhões.

No sistema de comunicação do governo, com informações parciais, os meses de janeiro e fevereiro somam R$ 3,8 milhões em campanhas de divulgação contra a dengue.