Dengue: Pará tem mais de 10 mil casos da doença, aponta Ministério da Saúde

Os casos de dengue no Pará ultrapassaram a marca dos 10 mil. São, atualmente, 10.136 registros confirmados no Estado e duas mortes. Os dados são do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 29.

Ainda segundo o painel, já com relação aos casos prováveis, os dados apontam uma diferença de gênero no cenário: 55,19% dos casos prováveis da doença são de pacientes do sexo feminino. Já quanto a idade, a maior parte dos casos são de pacientes entre 20 e 29 anos.

O Brasil como um todo quase já atingiu a marca de 2,5 milhões de casos de dengue (2.406.582 casos), com 897 mortes registradas. Ao todo, foram publicados 407 decretos municipais e 11 estaduais de emergência em resposta à enfermidade.

Redistribuição de doses

O Ministério da Saúde definiu, na última quarta-feira (27), a estratégia de ampliação da vacinação contra a dengue, com mais 165 municípios contemplados, observando os critérios estabelecidos quando da distribuição dos primeiros lotes: Regiões de Saúde com municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando também em conta altas taxas de transmissão nos últimos meses. O Pará segue fora da lista:



Os novos municípios fazem parte de 11 Regiões de Saúde:

Central – ES

Betim – MG

Uberaba – MG

Uberlândia/Araguari – MG

Recife – PE

Apucarana – PR

Grande Florianópolis – SC

Aquífero Guarani – SP

Região Metropolitana de Campinas – SP

São José do Rio Preto – SP

São Paulo – SP



O imunizante é destinado a pessoas de 10 a 14 anos, público que concentra a maior proporção de hospitalização pela doença. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas. A previsão é que na próxima semana as doses redistribuídas comecem a ser utilizadas, a depender do processo de remanejamento próprio de cada localidade.