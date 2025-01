Belém intensifica vacinação contra Covid-19 e Influenza

A nova gestão da Prefeitura de Belém, com o apoio do Governo do Estado, adotará estratégias para intensificar a vacinação, com destaque para a vacina contra a Influenza, cuja campanha termina no dia 31 de janeiro. “Nos próximos dias, nos reuniremos com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) para desenvolver estratégias eficazes e garantir a vacinação em maior escala. Queremos atingir uma cobertura vacinal próxima da meta de 90% do público-alvo da campanha contra a gripe”, destacou Rômulo Nina, secretário municipal de Saúde.

Desde o início da nova gestão, a Prefeitura tem se empenhado para garantir o abastecimento contínuo de imunizantes em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Belém, visando facilitar o acesso da população às vacinas. Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) esclarece que, em situações excepcionais, desabastecimentos pontuais podem ocorrer. Um exemplo disso aconteceu nesta quarta-feira (8), na UBS de Fátima, onde houve uma falta temporária do imunizante contra a Influenza. O problema foi rapidamente solucionado, e a unidade já se encontra com as vacinas disponíveis para a população.

Outros pontos estratégicos também estão sendo implementados, como a vacinação nas universidades. Desde a última terça-feira, 7, as vacinas contra covid-19 e influenza, estão disponíveis nas unidades da Unama (Alcindo Cacela) e da Fibra (Gentil Bittencourt), ampliando o acesso da população à imunização.

Vacina contra a Influenza

A vacina contra a gripe (Influenza) está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. Os moradores de Belém podem se vacinar até o dia 31 de janeiro, em qualquer unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A meta da campanha de vacinação contra a Influenza, que começou em 2 de setembro de 2024, é vacinar 508.791 belenenses. Até o momento, 172.293 pessoas foram vacinadas, representando uma cobertura de 32,23%.

Vacina contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 continua sendo realizada em Belém e tem como foco os grupos prioritários, como pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, trabalhadores da saúde, pessoas imunocomprometidas, moradores de instituições de longa permanência (ILPI e RI), indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas com deficiência permanente, entre outros.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, tanto para esses grupos específicos quanto para pessoas a partir de 12 anos que ainda não tenham recebido nenhuma dose.

Para a população infantil de 6 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias, uma nova remessa da vacina da Pfizer chegou a Belém nesta quarta-feira (8) e estará disponível nas UBS ainda esta semana.

Em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) já solicitou os imunizantes ao Ministério da Saúde e aguarda o repasse para garantir a imunização desse público. De um total de cerca de 132 mil crianças nesta faixa etária, 97.066 já completaram o ciclo vacinal, o que representa 73,6%. Isso significa que ainda faltam aproximadamente 34.815 crianças para completar a vacinação, o que corresponde a 26,4% desse público.

Até o momento, Belém já alcançou 94,43% da população vacinada, com um total de 3.582.240 doses aplicadas.

Esquema vacinal contra a Covid-19

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias: O esquema vacinal para essa faixa etária é composto por três doses. A primeira e a segunda doses devem ser aplicadas com um intervalo de 4 semanas. A terceira dose será administrada 8 semanas após a segunda.

Imunocomprometidos nunca vacinados: Pessoas imunocomprometidas que nunca foram vacinadas devem seguir o esquema de 3 doses iniciais, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose, e de 8 semanas entre a segunda e a terceira. Após essas três doses, reforços devem ser aplicados a cada 6 meses.

Idosos (60 anos ou mais): Os idosos precisam reforçar a proteção contra a Covid-19 com uma dose a cada 6 meses.

Gestantes: As gestantes devem tomar uma dose da vacina contra a Covid-19 durante cada gravidez.

Outros grupos especiais: Para grupos como pessoas vivendo em instituições de longa permanência, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, entre outros, a recomendação é uma dose anual.

População geral a partir de 5 anos: Para as pessoas a partir de 5 anos que não pertencem a grupos especiais e ainda não receberam a vacina, o esquema vacinal consiste em uma única dose.