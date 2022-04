Belém: 16 empresas de ônibus são autuadas por redução da frota

Em seis dias, cerca de 350 autuações foram feitas contra 16 empresas por restrição de frota em Belém, em conformidade com o Regulamento de Transporte Coletivo por Ônibus, divulgou nesta terça-feira (5) a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). Segundo o órgão, os autos foram registrados dentro da operação integrada da Semob com a Guarda Municipal (GMB), no período de 28 de março a 2 de abril.

A reportagem solicitou um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário da capital (Setransbel) e ainda aguarda a manifestação da entidade.

De acordo com o balanço divulgado, foram autuadas 81 linhas, sendo 55 municipais e 26 metropolitanas, numa média de 60 autuações por dia. A operação da Prefeitura de Belém visou a fiscalização ostensiva, para assegurar a oferta de ônibus e coibir a redução de frota nos serviços, em decorrência do aumento na tarifa de R$ 4, homologada pelo prefeito Edmilson Rodrigues.

Grandes corredores de ônibus

A fiscalização conjunta foi feita em oito pontos estratégicos da cidade, incluindo Mosqueiro. Segundo a superintendente Ana Valéria Borges, em decorrência dessa fiscalização, foram lavrados aproximadamente 350 autos que foram sistematizados, para verificar todas as linhas que foram objeto dessa autuação. “As empresas também estão sendo notificadas e convocadas para apresentar as medidas corretivas necessárias para nós corrigirmos esse quadro”, explicou.

A titular da Semob adiantou que, a partir da semana que vem, será lançada outra fiscalização, com base nesses dados, já direcionada às linhas que foram objeto de autuação. As equipes irão acompanhar as partidas nos picos da manhã e da noite. “Essa programação de fiscalização não se encerra agora, vai perdurar de forma que a gente consiga assegurar a prestação de serviço adequado à população de Belém”, disse a superintendente.