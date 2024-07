Belém encerra fase de vacinação nos lares contra pólio e sarampo

A fase de vacinação nos lares para intensificar a imunização contra poliomielite e sapampo, encerrou na última quinta-feira, 18, em Belém. A iniciativa integrou o Monitoramento das Estratégias de Vacinação (MEV) do Ministério da Saúde, executado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém. Durante três dias (de 15 a18 de julho), equipes do Programa Família Saudável realizaram visitas domiciliares paracorrigir possíveis lacunas na cobertura vacinal de crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade.

A coordenadora de imunizações da Sesma, Nazaré Athayde, explica que o MEV iniciou ainda no começo de julho, com um processo de planejamento da estratégia. Entre os dias 3 e 7, supervisores do MEV estiveram se reunindo com os diretores das unidades de saúde de Belém e, entre os dias 8 e 12, as equipes saíram para a primeria etapa das ações em campo.

VEJA MAIS

"Foi uma saída para coleta de dados. Foram mapeadas 70 unidades de saúde em Belém, em todos os distritos administrativos, com exceção do Combu, que não foi contemplado na programação por ser uma área bastante concentrada em vacinação. De 15 a 18 de julho saímos para fazer realmente a vacinação nas casas e, a partir do dia 19, as unidades passaram a elaborar e entregar os relatórios", detalha a coordenadora.

Estratégia buscou corrigir falhas na caderneta de vacinação de crianças em Belém. (Divulgação / Sesma)

Os dados de cada unidade de saúde serão cadastrados em uma plataforma do Ministério da Saúde para poder gerar o balanço final da estratégia e saber mais detalhes da ação em toda Belém. A expectativa é que até o dia 31 de julho todos os relatórios sejam colhidos.

"Nosso objetivo é melhorar as coberturas vacinais. Essa ação é uma estratégia feita sempre após grandes campanhas e tem o compromisso de erradicar a pólio e o sarampo, em conformidade com as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde", conclui Athayde.

A meta estabelecida para Belém foi verificar a situação vacinal de 3.421 crianças, número definido com base em critérios técnicos que consideram a população infantil e a capacidade das salas de vacinação registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).