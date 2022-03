Belém e distritos recebem mega Campanha de Vacinação Antirrábica

No próximo sábado, 26, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), promove a Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação vai ser de 8h às 16h, nos pontos de vacinação.

A meta é vacinar cerca de 130 mil animais, nos 300 pontos espalhados pela capital e distritos.

VEJA MAIS

Pela primeira vez, a Campanha de Vacinação Antirrábica pede a apresentação do CPF dos tutores dos bichos. A medida objetiva identificar e mensurar a população de animais domésticos na cidade.

A campanha também vai realizar contagem para fazer o censo, instrumento que vai auxiliar o município na elaboração de políticas públicas pela saúde e bem-estar animal. Através de um aplicativo, desenvolvido pela Sesma, os profissionais vão fazer o registro do tutor e do animal com o número do CPF. O cartão de vacinação do bicho será enviado ao e-mail informado durante o atendimento.

Outra novidade é a instalação de dois pontos de vacinação no sistema drive thru, na Faculdade Fibra, no bairro de Nazaré, e na Universidade da Amazônia (Unama) do Umarizal.

Por ser uma doença controlada, a raiva é facilmente contraída, principalmente, por animais que vivem em locais com diversos exemplares silvestres. Ela é uma infecção viral aguda que pode ser contraída por animais e seres humanos, através de mordida causada por bichos infectados. Em decorrência disso, existe a necessidade de realizar as vacinações nos pets.

A campanha do dia 26 é o maior momento de mobilização para a imunização de cães e gatos, porém, o Centro de Controle de Zoonoses (CCS) promove ações pontuais em diversos bairros ao longo do ano.

Por ser realizada rotineiramente, a vacinação gratuita contra a raiva é uma das políticas públicas voltadas à saúde e bem-estar dos animais e garante a erradicação da doença na capital. Belém está há 37 anos sem registro de casos de raiva humana. O último caso registrado foi no ano de 1987, transmitido por um cachorro.

Para está campanha, cerca de três mil profissionais devem participar. Os pontos de vacinação estarão distribuídos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia Saúde da Família (ESF), centros comunitários, sedes de organizações não governamentais (ONGs), faculdades, escolas e outros espaços parceiros da Prefeitura de Belém na ação.

Os endereços desses locais ainda serão divulgados pela Sesma.