Malária: Sesma confirma 4 casos da doença no Umarizal

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa nesta terça-feira (15), por meio do Departamento de Vigilância à Saúde, que foram detectados quatro casos novos de malária em Belém nos últimos dez dias, todos limitados a uma área do bairro do Umarizal. A malária é uma doença transmitida por mosquito e pode causar febre alta, calafrios, sudorese e dor de cabeça.

“Os casos estão sendo investigados e todos os procedimentos de contenção do surto já estão sendo feitos, seguindo todos os protocolos em situações desta natureza”, repassa a Sesma.

Paciente

O professor de Inglês,Yuri Porto, 32 anos, é um dos pacientes de malária em Belém. Ele mora na rua Soares Carneiro, entre Municipalidade e Pedro Álvares Cabral. Por causa da doença, Yuri sente dor abdominal, febre de quase 40 graus e chegou a ter calafrios. Ele contou à Reportagem de O Liberal, ainda na segunda-feira (14), que passou a se sentir mal no dia 5 deste mês, e, então, foi encaminhado para a Urgência de um hospital particular no dia 8. Nesta data e no dia seguinte, os exames que ele fez não resultaram em diagnóstico fechado.

O jovem procurou, então, um infectologista, fez exame no dia 10, cujo resultado saiu no dia 11 e, no dia 12, Yuri foi internado. Ocorre que técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) compareceram até a rua onde ele mora, por causa de um vizinho de Yuri que teve confirmado estar acometido de malária.

Os técnicos souberam sobre o estado de saúde de Yuri e, em seguida, foi providenciado exame no rapaz, que confirmou a doença. “A Sesma confirmou e trouxe, inclusive, os medicamentos para eu tomar”, relatou Yuri Porto na segunda-feira.