Belém começa a aplicar 4ª dose em idosos nesta quinta

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) vai começar, nesta quinta-feira (3), a aplicação da 4ª dose da vacina para idosos contra a covid-1Será aplicada a vacina Coronavac em nascidos até 1936 (com 85 anos ou mais), que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional) até setembro de 202A quarta dose deve ser administrada a partir de seis meses da aplicação da terceira. As outras doses de imunizantes continuam a ser aplicadas na capital paraense.

Cerca de 8 mil idosos com 85 anos ou mais devem receber a 4ª dose em Belém. Este é o segundo grupo a entrar nesta etapa da campanha. O primeiro foi o dos imunossuprimidos com mais de 12 anos, nos quais a administração deste reforço começou em 1º de fevereiro.

A vacinação para todos os públicos volta normalmente nesta quinta-feira (3) em 69 pontos espalhados pela capital e distritos, em horários diferenciados.

Dose de reforço

O diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, explica que “com o avanço da idade, as pessoas vão perdendo a capacidade imunológica de responder a doenças”. “Por isso, começamos com os idosos a partir de 85 anos a aplicação da 4ª dose. É um reforço a mais contra o coronavírus. Essa oferta vai diminuir por faixa etária, paulatinamente, até chegarmos a todos com 60 anos ou mais”, ressalta.

Já a partir do próximo dia 17, os idosos nascidos até o ano de 1941 (com 80 anos ou mais), que receberam três doses até setembro, vão receber também a 4ª dose da vacina Coronavac. A Sesma espera aplicar o imunizante em cerca de 18 mil pessoas neste grupo.

A Prefeitura também aplica a dose de reforço (3ª dose) da vacina contra a covid-19 para todos os imunocomprometidos, acima de 12 anos de idade, que receberam as duas doses há mais de 4 meses. Esse grupo também pode receber a 4ª dose, a partir de 4 meses da aplicação da 3ª, com base nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Vacinados

Até 31 de janeiro, 96,6% da população adulta apta a tomar a vacina já havia recebido a 1ª dose e 89,6%, a 2ª. Além disso, 61,1% já tomaram a dose de reforço (3ª dose), segundo balanço divulgado pela Sesma.

O que é preciso para se vacinar?

Para se vacinar, a pessoa tem de apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de 2ª ou 3ª dose, deve ser apresentado o cartão de vacinação de Belém.

A Sesma orienta que pessoas que vão receber a 4ª dose, ou seja, que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão, devem apresentar, além dos documentos citados, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão. Esse documento será retido no ponto de vacinação.

“A vacinação continua disponível para todas as pessoas que ainda não receberam a 1ª ou a 2ª dose, bem como os que foram vacinados com a 2ª dose até novembro, com 18 anos ou mais, e que ainda não receberam a 3ª dose. Crianças a partir de 6 anos completos podem ser vacinadas com Coronavac nas Unidades Básicas de Saúde, nas Estratégias Saúde da Família e nos hospitais”, repassa a Sesma.

Pontos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 17h:

UBS Castanheira, Rua Primeiro de Dezembro (entre as passagens José de Alencar e Sol Nascente); UBS Combu, Ilha do Combu; UBS Pedreira, Avenida Pedro Miranda, 1.346, Pedreira; UBS Portal da Amazônia, Rua Osvaldo de Caldas Brito, 39, Jurunas; UMS Águas Lindas, Rua Conjunto Verdejante I, 0, Águas Lindas; UMS Bengui II, Passagem Maciel, Bengui; UMS Cabanagem, Rua São Paulo, s/n, Cabanagem; UMS Condor, Rua Lauro Malcher, 285, Condor; UMS Cotijuba, Rua Manoel Barata, 840, Icoaraci; UMS Cremação, Rua dos Pariquis, 2.906, Cremação; UMS Curió, Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n, Curió-Utinga; UMS Fátima, Rua Domingos Marreiros, 1.816, Umarizal; UMS Guamá, Rua Barão de Igarapé-Miri, 479, Guamá; UMS Icoaraci, Rua Manoel Barata, 840, Icoaraci; UMS Jurunas, Rua Engenheiro Fernando Guilhon, s/n, Condor; UMS Maguari, Alameda Ns-15, 43, Coqueiro; UMS Maracajá, Travessa Siqueira Mendes, s/n (esquina com a Oitava Rua); UMS Marambaia, Avenida Augusto Montenegro, Marambaia; UMS Outeiro, Rua Manoel Barata, Ponta Grossa; UMS Paraíso dos Pássaros, Travessa Beija-Flor, Maracangalha; UMS Pratinha, Avenida Arthur Bernardes, Pratinha; UMS Providência, Avenida dos Tucanos, 391-409, Maracangalha; UMS Sacramenta, Avenida Senador Lemos, 1.840, Sacramenta; UMS Satélite, Travessa WE-8, Coqueiro; UMS Sideral, Rua Sideral, s/n, Parque Verde; UMS Tapanã, Rua São Clemente, 3.300, Tapanã; UMS Tavares Bastos, Avenida Rodolfo Chermont, 170, Marambaia; UMS Telégrafo, Rua do Fio, Telégrafo; UMS Terra Firme, Passagem São João, 170, Terra Firme; UMS Vila da Barca, Travessa Coronel Luiz Bentes, 80, Telégrafo;

Pontos de vacinação nas Estratégias Saúde da Família (USF), das 8h às 17h:

USF Aeroporto, Rua dos Passos, s/n, Mosqueiro; USF Água Cristal, Rua da Mata, Passagem União, 21, Marambaia; USF Barreiro I, Passagem Mirandinha, 367, Barreiro; USF Barreiro II, Passagem São Sebastião, s/n, Barreiro; USF Canal do Galo II, Travessa Humaitá, s/n (entre avenidas Pedro Miranda e Antônio Everdosa), Pedreira; USF Canal Pirajá, Travessa Barão do Triunfo, 1.015 (esquina com Rua Nova), Pedreira; USF Carananduba, Avenida Cipriano Santos. Passagem Santa Maria, 01, Ponte Cajueiro, Carananduba, Mosqueiro; USF Eduardo Angelim, Conjunto Eduardo Angelim, Avenida Dezessete de Abril, s/n; USF Fama, Rua Tucumaeira, s/n, Estrada do Fama, 72, Outeiro; USF Fidélis, Rua Pantanal, s/n, bairro Fidélis, Outeiro; USF Furo das Marinhas, Rodovia Augusto Meira Filho, s/n, bairro Furo das Marinhas; USF Panorama XXI, Rua dos Comerciários, 108 (entre Rodovia Mário Covas e Rua Benjamin), Cabanagem; USF Paraíso Verde, Avenida João Paulo II, s/n (próximo à área da Cosanpa), Curió-Utinga; USF Parque Guajará, Avenida Augusto Montenegro, Rua Gouveia Silva, s/n, Parque Guajará; USF Parque Verde, Rua da Yamada (próximo ao Emaús), Parque Verde; USF Quinta dos Paricás, Residencial Quinta dos Paricás, Rua 12; USF Radional II, Passagem Radional II, 58, Condor; USF Souza, Avenida Almirante Barroso, Setrans. Souza; USF Sucurijuquara, Estrada da Baía do Sol, s/n, bairro Sucurijuquara, Mosqueiro; USF Tenoné II, Passagem Sexta Linha, s/n, Tenoné; USF Terra Firme, Rua São Domingos, 414, Terra Firme;

Outros pontos de vacinação (adultos e crianças a partir de 5 anos, das 9h às 17h)

CCBS-Uepa – Centro Saúde Escola (CSE), Travessa Perebebuí, 2.623, Marco; Escola de Enfermagem da Uepa, Avenida José Bonifácio, 1.289, bairro do Guamá; Fibra, Ambulatório de Ensino, Avenida Generalíssimo Deodoro (entre avenidas Brás de Aguiar e Gentil Bittencourt), 1.543; Unama, Avenida Alcindo Cacela, 287; Unifamaz, Avenida Visconde de Souza Franco, 72, Reduto; Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio, campus Guamá), Avenida Perimetral (entrada segundo portão); Uremia - Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente, Avenida Alcindo Cacela, 1.421, Umarizal;

Pontos de vacinação nos hospitais, das 8h às 17h

Hospital de Aeronáutica de Belém, Avenida Almirante Barroso, 3.492; Hospital Geral de Belém, Praça Brasil, 850, Umarizal; Hospital Naval, Rua do Arsenal, 200, Cidade Velha (às terças e quintas, das 9h às 17h); Hospital Unimed Prime, Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1.807, Guamá; Unimed Batista Campos, Rua Presidente Pernambuco, 388, Batista Campos;

Pontos de vacinação nos shoppings (adultos e crianças a partir dos 5 anos, das 10h às 19h)