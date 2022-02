Terça-feira (08) deve ser com pancadas de chuva e trovoadas em Belém, alerta Inmet

Belém entrou nesta segunda-feira (07) em alerta meteorológico grau amarelo, que indica que as chuvas previstas para a região têm potencial de se tornarem perigosas. O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e propagado pela Comissão de Defesa Civil Municipal, tem validade até às 9h de terça-feira (08). Também de acordo com o Instituto, estão previstas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta terça-feira.

"A Comissão de Defesa Civil de Belém orienta a pedestres e condutores que, durante a chuva, não se abriguem ou estacione veículos próximo a árvores ou placas de propaganda, pois há risco de queda durante rajadas de vento. Em caso de emergência, o poder público deve ser acionado por meio de ligação para o número 190", recomendou.

Marés

Apesar da previsão de chuvas que podem se tornar perigosas, não há alerta específico para maré alta nos próximos dias. Nesta segunda, a preamar na região das ilhas ocorreu às 2h45 e 14h58. Na terça, os horários da preamar na região das ilhas serão às 3h24 e às 15h30, quando a altura das águas chegará a 3,1 metros, nos dois horários.

VEJA MAIS

"É importante ressaltar que a preamar indicada pode ser ainda maior caso ocorra a coincidência de seu pico com a incidência de chuvas na região. No momento, não há como informar se o horário da chuva irá coincidir com o da maré alta", ponderou a Defesa Civil.

Para evitar transtornos durante o embarque e desembarque na balsa durante a travessia entre os distritos de Icoaraci e Outeiro, a Prefeitura de Belém recomendou que os pedestres realizem o trajeto pelo barco ou lancha disponibilizados gratuitamente.

Tábua de marés - Belém

Terça (08)

Horário > altura (metros)

04h00 > 2.8

10h17 > 0.9

16h19 > 2.8

23h08 > 1.0

Quarta (09)

Horário > altura (metros)

04h49 - 2.5

10h58 - 1.1

17h23 - 2.7

Quinta (10)

Horário > altura (metros)

00h26 - 1.1

06h19 - 2.4

11h54 - 1.2

18h43 - 2.7

Sexta (11)

Horário > altura (metros)

02h00 > 1.0

07h45 > 2.4

13h39 > 1.2

19h58 > 2.8

Sábado (12)

Horário > altura (metros)

03h15 > 0.8

08h53 > 2.6

15h02 > 1.1

21h00 > 2.9

Domingo (13)

Horário > altura (metros)

04h28 > 0.7

09h43 > 2.8

16h00 > 0.9

21h51 > 3.1